Comment reconnaître une vraie glace ? Ces 3 indices ne trompent jamais

La mention "glace artisanale" ne signifie pas forcément que vous avez affaire à un vrai glacier. Ces trois indices ne trompent pas.

Les Français raffolent des glaces, depuis que l'on sait qu'il est le dessert préféré de l'été et que près de 84% des foyers Français se disent consommateurs de glaces, l'Hexagone étant devenu le numéro 1 des producteurs européens devant les Italiens. Mais comment faire le bon choix parmi la myriade de glaciers à tous les coins de rue, qui proposent des glaces soit disant "artisanales" ou "maison" en vitrines ? On vous révèle 3 indices pour ne pas se tromper de glacier.

Pour identifier une bonne glace, le sens de la vue vous sera fort utile. Premièrement, il faut se méfier des couleurs trop vives voire fluos. Le meilleur indice étant de scruter le bac du parfum pistache de votre glacier : une véritable glace à la pistache ne sera pas verte fluo mais plutôt couleur noisette, de même qu'une glace au parfum vanille ne sera pas jaune mais couleur crème. La présence d'une glace au Schtroumph couleur turquoise est un très mauvais signe et ce sont ces glaciers-là qui proposent souvent une quantité astronomique de parfums aux noms fantaisistes !

Deuxième indice, la glace ne doit pas paraître "gonflée", débordant de son bac sans fondre pour autant. Si c'est le cas, elle a certainement été confectionnée avec un prémix, une base toute prête de poudre de lait, d'émulsifiants et de matières grasses végétales à laquelle on a ajouté simplement de l'eau ou du lait puis de la pâte aromatisée, avant de passer au turbinage. Une option facile et moins coûteuse dans le process de fabrication qui permet de conserver la glace à des températures plus chaudes. "Une bonne glace, si elle déborde du bac, elle fond", a assuré Bruno Aïm, président de la Confédération nationale des glaciers de France (CNGF), à BFM TV.

Les glaces artificielles attirent l'œil avec leur couleur claquantes ! © Milos - stock.adobe.com

Enfin, le dernier indice, moins évident à repérer, c'est le logo "Glaces et sorbets de tradition française" qui peut être affiché sur la vitrine de votre glacier. Si c'est le cas, vous avez passé la bonne porte, votre glacier a été approuvé par la "Charte Qualité" du CNGF qui distingue les professionnels qui sélectionnent les meilleurs ingrédients et qui réalisent des glaces dans les règles de l'art, avec une sécurité et une qualité hygiénique certifiées. Attention à ne pas confondre avec les mentions "Artisan glacier" ou "Maître glacier" qui n'entraînent aucune obligation de respecter un cahier des charges spécifique.

Le prix d'une boule de glace, qui avoisine généralement les 3 euros n'est aucun cas un gage de fiabilité, d'autant que si votre glacier se trouve dans un endroit très touristique, on comprendra bien qu'il est obligé de gonfler un peu les prix pour payer le loyer, ou à l'inverse, qu'il baisse les prix pour attirer le chaland face à la concurrence. Maintenant vous savez tout pour ne pas vous tromper. On compte sur votre sens de l'observation cet été !