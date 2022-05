Le Printemps des Spectacles de TickeTac

Triomphe à la! Par les auteurs et comédiens des spectacles Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'emmerdes ! et Bienvenue à la Caf ! ne manquez pas! En couple à la ville comme à la scène, Julie et Julian Aymard signent en duo une comédie délirante, sans temps mort.L'anniversaire des 10 ans d'un couple, ça ne s'oublie pas… et pourtant ! Le jour j, Minou a la tête ailleurs. Pour ne pas décevoir Pupuce, il fait semblant de ne pas avoir oublié et improvise au dernier moment une soirée surprise pleine de rebondissements. La suite à la Comédie du Onzième !35 Rue Sedaine (75011)