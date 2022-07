Yoann Riou : compagne, soeur jumelle... Qui est le journaliste candidat à Pékin Express ?

YOANN RIOU. Célèbre journaliste de la Chaîne l'Equipe et de passage dans Danse avec les Stars en 2019, Yoann Riou est au casting de Pékin Express ce 6 juillet.

Journaliste sur la Chaîne L'Equipe, Yoann Riou sera dans Pékin Express spéciale célébrité qui débute ce 6 juillet sur les antennes de M6. L'homme, qui a également participé à Danse avec les stars il y a quelques années, sera engagé avec le commentateur des Bleus sur M6 aux côtés de Robert Pires, Xavier Domergue pour un binôme "surprise". Les deux compères se battront pour les associations Wonder Augustine et SNCM.

La 16ème saison débute dans la capitale du Sri Lanka, Colombo avec donc 6 duos de choc. Ces derniers vont traverser de bout en bout le pays et aller à la rencontre d'un des peuples les plus accueillants de la planète. Dans le détail de cette 1re étape, les binômes seront immédiatement mis dans le feu de l'action puisqu'ils auront la surprise de démarrer la course dans un petit port typique du Sri Lanka. Le panneau voiture interdite fera son retour et c'est au milieu des pêcheurs et de leurs filets que les binômes devront traverser en paddle un bras de mer au fort courant.

Qui est Yoann Riou ?

Né à Loguivy-de-la-Mer, dans les Côtes-d'Armor, Yoann Riou est journaliste pour la chaîne L'Équipe et commente les matchs dont la chaîne n'a pas les droits de diffusion dans l'émission La Grande Soirée. D'abord correspondant de presse au Télégramme, il devient, en 2001, journaliste à L'Équipe. Yoann Riou a également été correspondant permanent du quotidien en Italie jusqu'en 2012. À son retour en France, il rejoint la rédaction du magazine France Football, avant de devenir, à partir de 2015, chroniqueur et commentateur de matchs donc dans l'émission L'Équipe du soir. En 2019, il anime sur la même chaîne le jeu Mud Day, la course dans la boue, en compagnie de Virginie Guilhaume. Yoann Riou participe également depuis février 2019 à l'émission humoristique Les Grosses Têtes, sur RTL.

Yoann Riou dans Pékin Express

Après l'émission Danse avec les stars, après avoir présenté plusieurs émissions, Yoann Riou est désormais engagé dans l'émission Pékin Express avec le commentateur des Bleus sur M6 Xavier Domergue pour les associations Wonder Augustine qui informe et sensibilise les cancers pédiatriques et SNCM qui vient secourir toute l'année les personnes sur la plage jusqu'au large.

Yoann Riou dans Danse avec les Stars

Pour le grand public, le nom de Yoann Riou n'est pas forcément connu, jusqu'à sa participation en 2019 dans la 10e saison de l'émission star de TF1, Danse avec les Stars aux côtés de la danseuse Emmanuelle Berne. Le journaliste a été finalement éliminé au bout de cinq semaines, mais il a terminé la compétition métamorphosé en perdant près de 22 kilos en quatre mois.

Yoann Riou est-il en couple ?

La vie privée de Yoann Riou est souvent un sujet qui ressort lorsqu'on parle de lui. Le journaliste ne s'en cache pas, c'est le désert. "Ouais, depuis que je suis aux 'Grosses Têtes', c'est la catastrophe. Avant c'était un demi [rapport] par an, maintenant c'est zéro, zéro, zéro ! ", a-t-il déclaré sur RTL. "Je n'aime pas le sexe. Je m'embête, je m'ennuie, je regarde le plafond". Interrogé sur le sujet, sa mère ne perd pas espoir d'être grand-mère. "La seule chose qui lui manque maintenant : c'est d'avoir une petite compagne… que je puisse être grand-mère de mon petit garçon !"

Soeur jumelle de Yoann Riou ?

Yoann Riou n'est pas fils unique et a même une soeur jumelle qui vit en Bretagne. "Elle est l'inverse de moi. Je devais naître en premier et c'est elle qui me donnait des coups de poing", confiait-il avec humour dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL.