Championnats du monde de natation 2024 : la France sans Marchand, Grousset, mais avec Bonnet à Doha

La délégation française sera très restreinte pour les prochains mondiaux de natation qui se déroulent à Doha.

Les Mondiaux de natation en grand bassin approchent. Dans une année olympique toujours très particulière, ces Championnats du monde de natation n'auront pas vraiment la cote du côté de Doha au Qatar avec la plupart des grands noms de la natation qui feront l'impasse pour mieux préparer les Jeux Olympiques de Paris cet été.

C'est le cas de la France qui aligne une petite équipe avec quand même quelques noms, mais avec surtout des absents. Les stars comme Léon Marchand, Maxime Grousset ou encore Florent Manaudou ne seront pas là. Les jeunes prometteurs comme Yohann Ndoye-Brouard, Mewen Tomac seront également absents.

Chez les femmes, la délégation française sera plus conséquente, mais il manquera quand même quelques noms comme Analia Pigrée et Béryl Gastadello, reine du 100m lors du dernier Championnat d'Europe en petit bassin.

Au total, ce sont 4 hommes et 8 femmes qui composent le contingent bleu blanc rouge, dévoilé dans un communiqué de presse ce jeudi 25 janvier. Charlotte Bonnet, capitaine de cette équipe de France sera bien présente et est annoncée sur le 200m 4N, 100m NL et 50m brasse. Anastasiia Kirpichnikova sera également de la partie et tentera de remporter les titres sur 400m NL, 1500m NL, 800m NL. Chez les hommes, tous les espoirs seront sur le demi-fond avec seulement des engagés sur le 400, 800 et 1500.

Quelles sont les dates des Mondiaux de natation ?

Les championnats du monde à Doha se déroulent du 11 au 18 février

Le programme des Mondiaux

Voici le programme complet des courses des Mondiaux de natation

© FFN

Quelle est la délégation française présente à Doha ?

Femmes

Charlotte Bonnet

Anastasiia Kirpichnikova

Océane Carnez

Cyrielle Duhamel

Mélanie Hénique

Giulia Rossi Bene

Lucile Tessariol

Assia Touati

Hommes