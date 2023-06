Mbappé, Maignan... Les footballeurs prennent position après la mort de Naël

Au lendemain de la mort du jeun Naël, le monde du sport et particulièrement du football, prend la parole.

À la suite de la mort du jeune Naël, 17 ans, tué par un policier à Nanterre après un refus d'obtempéré, plusieurs villes de France se sont embrassées dans la nuit. Au lendemain de ce drame, plusieurs personnalités publiques ont pris la parole pour demander une justice à la mort du jeune garçon. Parmi eux, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Sur son compte twitter, le Français a apporté son soutien à la famille, déplorant une situation "inacceptable".

Mike Maignan, gardien du Milan AC et nouveau numéro 1 des Bleus, a également pris la parole sur son compte twitter. "Une balle dans la tête... C'est toujours pour les mêmes qu'être en tort conduit à la mort. Pour Naël, pour sa maman." Dès mardi soir, le défenseur Jules Koundé avait publié un long texte sur les réseaux, accusant notamment les journalistes de "déformer la vérité". "Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d'information en continu en font leurs choux gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des "journalistes" qui posent des "questions" dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n'y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème. Et si on éteignait un peu la tv pour s'informer ?