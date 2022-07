Championnats du monde d'athlétisme 2022 : quel est le programme du jour ?

MONDIAUX D'ATHLETISME. Nouvelle journée dans les championnats du monde d'athlétisme 2022 ce jeudi 21 juillet avec un nouveau beau programme.

Les championnats du monde d'athlétisme se poursuivent ce jeudi 21 juillet 2022 avec au programme dans la nuit de jeudi à vendredi les deux finales du 200 m chez les femmes et les hommes, les demi-finales du 800m, les séries du 5000m ou encore les qualifications du javelot chez les messieurs. Pour l'heure, les Mondiaux sont dominés par les Etats-Unis. À domicile et à l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, les USA sont à la première place avec 19 médailles dont 6 en or juste devant les nations africaines comme l'Ethiopie et le Kenya avec 8 et 6 médailles.

Pour les Français, comme prévu, les Mondiaux sont compliqués avec pour le moment zéro médaille au compteur et quelques déceptions comme avec Quentin Bigot, le 110m haies ou encore le 400m haies. Les derniers espoirs reposent essentiellement sur Renaud Lavillenie à la perche et surtout Kévin Mayer pour son décathlon qui vise tout simplement le sacre mondial.

Où se déroulent les championnats du monde d'athlétisme 2022 ?

Pour cette édition 2022, les Mondiaux se déroulent pour la première fois de l'histoire aux États-Unis, dans le prestigieux Stade Hayward Field, à Eugene dans l'Oregon. Situé dans le campus de l'université d'Oregon, le Hayward Field accueille des meetings d'athlétisme depuis 1921.

Les championnats du monde d'athlétisme 2022 vont se disputer à partir du vendredi 15 juillet 2022 à 9h05 heure locale (pour l'heure CET, ajoutez 9h) avec le lancer de marteau hommes, et terminera le 24 juillet à 19h50 avec le relais 4 x 400 m femmes.

Quel est le programme des championnats du monde d'athlétisme ?

Toutes les heures sont indiquées en heure locale. Ajoutez 9h pour obtenir l'heure CET. Voici le programme complet des Mondiaux d'athlétisme avec les séries le matin et les finales lors de la session en soirée.

Jour 7 - 21 juillet

(02h05 vendredi) Qualifications javelot hommes

(02h10) Séries 800 m femmes

(03h10) Séries 5000 m hommes

(03h20) Qualifications triple saut hommes

(04h00) Demi-finales 800 m hommes

(04h35) Finale 200 m femmes

(04h50) Finale 200 m hommes

Jour 8 - 22 juillet

(15h15) 35 km marche femmes

(02h05 samedi) Qualifications perche hommes

(02h40) Séries 4x100 m femmes

(03h05) Séries 4x100 m hommes

(03h20) Finale javelot femmes

(03h35) Demi-finales 800 m femmes

(04h15) Finale 400 m femmes

(04h35) Finale 400 m hommes

(04h50) Finale 400 m haies femmes

Jour 9 - 23 juillet, session du soir

(18h50) Décathlon - 100 m

(19h40) Décathlon - Longueur

(20h20) Séries 100 m haies femmes

(21h00) Qualifications longueur femmes

(21h10) Décathlon - Poids

(01h10 dimanche) Décathlon - Hauteur

(02h10) Séries 4x400 m femmes

(02h40) Séries 4x400 m hommes

(03h00) Finale triple saut hommes

(03h10) Finale 800 m hommes

(03h25) Finale 5000 m femmes

(03h35) Finale javelot hommes

(03h55) Décathlon - 400 m

(04h30) Finale 4x100 m femmes

(04h50) Finale 4x100 m hommes

Jour 10 - 24 juillet, session du soir

(15h15) 35 km marche hommes

(18h35) Décathlon - 110 m haies

(19h30) Décathlon - Disque

(21h15) Décathlon - Perche

(02h05 lundi) Demi-finales 100 m haies femmes

(02h05) Décathlon - Javelot

(02h25) Finale perche hommes

(02h50) Finale longueur femmes

(03h05) Finale 5000 m hommes

(03h35) Finale 800 m femmes

(04h00) Finale 100 m haies femmes

(04h20) Décathlon - 1500 m

(04h35) Finale 4x400 m hommes

(04h50) Finale 4x400 m femmes

Quelle est la diffusion TV des championnats du monde d'athlétisme ?

Pour pouvoir suivre les championnats du monde d'athlétisme 2022 aux Etats-Unis, il faudra se brancher sur les antennes de France TV sport en France. Les commentaires seront assurés par Alexandre Boyon, Benoît Durand, Nelson Monfort et Stéphane Diagana.