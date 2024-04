Le marathon de Paris, c'est ce dimanche ! Parcours, diffusion... Toutes les infos

Le marathon de Paris a lieu ce dimanche 7 avril, dans les rues de la capitale.

La 47e édition du marathon de Paris se tient ce dimanche 7 avril. Cette, ils sont 54 000 courageux à s'être inscrits pour parcourir les 42,195 kilomètres dans les rues de la capitale, avec pour certains l'enjeux simplement de terminer la course tandis que pour les professionnels de la discipline ce sera l'occasion de se tester avant le marathon des Jeux olympiques. Le parcours sera cependant différent ce week-end, mais il empruntera tout de même certaines rues emblématiques de Paris.

Le parcours du marathon de Paris

Le parcours de cette 47e édition du marathon de Paris est identique à celui de l'an passé. Les 54 000 coureurs prendront le départ sur les Champs-Elysées, pour redescendre vers la place de la Condorde. Ils se dirigeront ensuite vers le bois de Vincennes, à l'Est de Paris avant de revenir le long de la Seine jusqu'au bois de Boulogne. La fin du parcours revient vers l'arc de Triomphe par l'avenue Foch

Les enjeux de la course

L'an passé, c'est l'Éthiopien Abeje Ayana qui avait remporté la course masculine en 2h07, tandis que la Kenyane Helah Kiprop avait gagné au sprint la course féminine en 2h23. Tout deux feront à nouveau partie des favoris, alors les Kenyanes Vivian Cheruiyot et Judith Jeptum seront également présente. Chez les Françaises, on surveillera notamment Marjolaine Nicolas et Léa Navarro.

Chez les hommes, les trois derniers vainqueurs seront présent pour cette 47e édition, Abeje Ayana, Deso Gelmis et Elisha Rotich, tout comme Yuki Kawauchi récent vainqueur du marathon de Boston.

Les horaires du marathon

Les premiers départs du marathon de Paris commenceront à 7h55, avec les concurrents de handisport fauteuil. Les catégories élites homme et femme partiront à 8h, pour une arrivée prévue autour de 10h05 chez les hommes et de 10h25 chez les femmes. Les autres départs s'échelonneront entre 8h05 et 11h10.

Où est diffusé le marathon de Paris ?

Le marathon est à suivre en direct sur France 3 et sur france.tv à partir de 7h40.