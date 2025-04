Max Verstappen chez Alpine : pourquoi la rumeur qui affole la F1 est crédible

Le pilote star de la F1 serait de plus en plus proche d'un départ de RedBull selon les informations de la presse italienne. Max Verstappen est annoncé chez Alpine.

Max Verstappen, le quadruple champion du monde de Formule 1, vit-il sa dernière saison du côté de RedBull ? Depuis plus d'un an, les rumeurs d'un départ du Néerlandais à cause d'une voiture moins performante et d'une relation pas forcément au beau fixe avec le patron, Christian Horner, agitent le paddock de la F1. Et ce jeudi, la Gazetta l'annonce : "Max a fait son choix" et envisagerait bien de rouler pour une autre équipe.

Plusieurs écuries pourraient accueillir le champion du monde de Formule 1 et notamment l'écurie française, Alpine. Un choix qui pourrait s'avérer crédible car le changement de réglementation de 2026 va redistribuer les cartes. Si pour le moment l'écurie, anciennement Renault, est dans le milieu du peloton, l'annonce de l'arrivée du moteur Mercedes en 2026 pourrait faire grimper les échelons à toute l'équipe.

Et certains pilotes évoquent déjà ce changement, comme l'actuel pilote Williams Carlos Sainz, étonné des performances de l'écurie dans les virages lors du dernier GP (à la même hauteur que McLaren, la meilleure écurie actuelle). "Si vous les mettez sur un moteur Merc ou un moteur Ferrari, vous avez une voiture qui est en première ligne", a-t-il lancé après la course.

Flavio Briatore le facteur X ?

Max Verstappen a-t-il flairé le bon coup ? Si la voiture n'est pas forcément en pole position pour accueillir un pilote de la trempe de Verstappen, un homme fait du lobbying, Flavio Briatore. L'iconique personnage de la Formule 1 (dirigeant de Renault lors des titres de Fernando Alonso) pourrait convaincre le Néerlandais. Une idée loin d'être farfelue comme l'explique l'ancien pilote, Ralf Schumacher, à la télévision allemande.

"Flavio Briatore est très fort pour aller à la pêche aux talents. Il a choisi des moteurs Mercedes pour son équipe l'année prochaine, et en attendant, regardez Pierre Gasly [à Bahreïn] le week-end dernier" (départ 4e, arrivé 7e).

Autre argument, depuis le début de la saison, on parle plus d'un remplacement de Jack Doohan (le pilote n°2 qui était sur la sellette avant même de débuter la saison) que de ses performances. Si Alpine veut jouer les premiers rôles, l'homme d'affaires cherchera certainement un pilote de top classe mondiale et pas forcément les pilotes réserves comme Franco Colapinto ou Paul Aron.

Mercedes et Aston Martin attentifs

Voir Verstappen chez Alpine c'est donc possible et même crédible, mais deux écuries semblent quand même avoir un coup d'avance : Mercedes et Aston Martin. Pour la première nommée, le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari a provoqué un trou, comblé en partie par George Russell, mais pas totalement. Et Toto Wolf, patron de l'écurie allemande, n'a jamais nié son souhait d'attirer Max.

Problème, Verstappen et Russell ne s'entendent pas donc le Britannique serait mis à la porte pour attirer le Néerlandais ? Pas sur car des rumeurs parlent d'une prolongation du pilote flanqué du numéro 63 après son début de saison. Alors, il resterait l'option Aston Martin avec leur nouveau concepteur de génie, Adrian Newey (qui était chez RedBull avant), et son importante malle financière pour attirer le Néerlandais.