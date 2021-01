Handball. France - Norvège : les Bleus renversent la Norvège, le résumé du match

C'est ter-mi-né !!!! Victoire de l'équipe de France ! Les Bleus s'imposent 28-24 face à la Norvège et entament parfaitement leur Mondial 2021 !

LA PARADE DE PARDIN ! ENCORE ET TOUJOURS !! Quel match du gardien français énooorme !!! Les Français sont proches de l'exploit ! 28-24 !

Attention les Bleus ! Alors que la France était en infériorité numérique, les Norvégiens ont fait une partie de leur retard. 26-23 ! Remili avait pourtant effacé une frappe du gardien alors que le but était vide. Mais les Norvégiens avaient, derrière, marqué.

21:51 - La Norvège n'y est plus !

Les Norvégiens n'y sont plus messieurs dames ! Après une frappe au-dessus du but français, les Norvégiens voient la tornade Mahé s'abattre une nouvelle fois sur eux ! Quel missile ! 26-20 à 7 minutes de la fin ! Ça sent bon !