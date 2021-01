Handball. France - Algérie : du mieux pour les Bleus, le match en direct

18:47 - Omeyer : 'Une mauvaise approche psychologique"

Thierry Omeyer, l'ancien gardien de but de l'équipe de France et reconverti consultant, donne son avis à la pause sur l'antenne de beIN Sports, notamment au sujet de l'entame de match ratée des Bleus : "C'est sûrement liée à une mauvaise approche psychologique du match. On sait que la France est supérieure avec l'Algérie et c'est le danger. Mais il faut soigner les entames de match, qui seront encore plus importantes dans la suite de la compétition".