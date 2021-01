Handball. France - Algérie : victoire laborieuse pour les Bleus, le résumé du match en vidéo

19:38 - Tournat : "Il faut rester positif"

La réaction de Nicols Tournat, le pivot des Bleus, à l'issue de ce France - Algérie au micro de beIN Sports : "Cela été difficile. On savait que cette équipe d'Algérie avait beaucoup d'agressivité, qu'elle alliat nous bouger. Notre problème, c'est que si on n'aborde pas les matchs à 300 %, à l'heure actuelle, on ne peut pas l'emporter facilement. On a réussi à gagner mais on va avoir des matchs plus difficiles maintenant. Il faut rester positif, on sait ce qui n'a pas marché. Pour le moment on gagne, donc il ne fait non plus verser dans la négativité".