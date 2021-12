France-Angola : heure, chaîne TV... Où suivre le match de hand en direct ?

Championne olympique l'été dernier, l'équipe de France féminine de handball aborde ce championnat du monde en position de favorite. Plus qu'un statut à assumer, les Bleues visent une troisième couronne mondiale. Premier match, aujourd'hui, contre l'Angola.

Olivier Krumbholz le clame haut et fort, ces joueuses sont "prêtes". Prêtes à se jeter dans l'arène du championnat du monde, organisé en Espagne. Quatre mois après les larmes et les sourires dorés de Tokyo, les Bleues doivent redescendre de leur nuage olympique pour réclamer un nouveau titre. Une quête qui ne s'annonce guère de tout repos d'autant que les Bleues se savent très attendues. "C'est sûr que l'on est attendues, au niveau des autres équipes, on sera la cible", ne cache pas Cléopâtre Darleux, nouvelle gardienne du temple après le départ à la retraite d'Amandine Leynaud. La joueuse de Brest fait partie des douze championnes olympiques appelées par Olivier Krumbholz. Le sélectionneur mise sur la stabilité et sur un groupe qu'il connaît parfaitement fait d'expérience avec Darleux mais aussi Allison Pineau, Grâce Zaadi ou encore Béatrice Edwige, et de fougue à l'image de de la pivot Pauletta Foppa. "On a un collectif avec du potentiel. Il va falloir se mettre en ordre de bataille", indique le sélectionneur conscient que malgré le talent de ses joueuses, la compétition promet d'être ardue et son issue incertaine.

"Sauf catastrophe, on va les dominer"

D'autant que pour la première fois, le Mondial réunira 32 nations, et épousera la formule masculine avec un premier tour suivi d'un tour principal et d'une phase finale (quarts, demies, finale) soit potentiellement 9 matches à disputer en 17 jours. Un rythme soutenu qui ne laissera la place à aucune fausse note. Aussi, les Bleues se doivent de répondre présentes d'entrée face à l'Angola. Si les triples championnes d'Afrique ne sont pas les adversaires les plus dangereuses sur le papier, Olivier Krumbholz se méfie. "L'Angola, ça reste une équipe redoutable, avec de gros moyens physiques. Il ne faut pas se tromper tactiquement, il faut être forts en défense, intelligents pour leur poser des problèmes. Si on leur pose des problèmes en défense, dans le jeu sur tout le terrain, sauf catastrophe on va les dominer ", a présenté le sélectionneur. Ce dernier sait trop bien combien une situation peut vite déraper. En 2019, la France, championne du monde et d'Europe en titre, n'avait pas franchi le premier tour, s'inclinant dès son entrée en lice face à la Corée du Sud (27-29). Une entame à ne pas reproduire donc face aux Angolaises, pour entretenir la dynamique olympique et lancer sur de bonnes bases sa compétition.

La rencontre entre France et l'Angola débutera à 18 heures. Les deux formations commencent leur championnat du monde au Palau d'Esports de Granollers, dans la banlieue de Barcelone.

Le match France-Angola sera uniquement diffusé par beIN Sports 1. Aucune chaîne en clair n'a acquis les droits pour retransmettre la première rencontre des Bleues.

Diffusée sur beIN Sports 1, la rencontre entre les Françaises et les Angolaises sera accessible également sur la plateforme MyCanal.