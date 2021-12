France - Monténégro : heure, chaîne TV, compositions... les infos du match de hand

Après deux victoires, la France veut terminer son premier tour sur la même note face au Monténégro. Une nation jamais simple à affronter.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:42 - Bienvenue Bonjour et bienvenue pour suivre le direct commenté du championnat du monde de handball féminin. Troisième et dernier match du premier tour pour la France qui affronte le Monténégro, toujours à Granollers en Catalogne.

La rencontre entre la France et le Monténégro est programmé à 18 heures du côté du Palau D'Esportes de Granollers. Il s'agit du dernier match du premier tour pour les Françaises.

Le match entre la France et le Monténégro ne sera accessible qu'aux seuls abonnés ayant accès à beIN Sports 1. TMC, diffuseur du match contre la Slovénie dimanche dernier, n'avait acquis les droits que de cette rencontre pour le premier tour.

Le match entre la France et le Monténégro est à suivre également sur la plateforme MyCanal.

Selon toutes vraisemblances, Olivier Krumbholz devrait renouveler sa confiance d'entrée à Laura Glauser pour garder la cage française. Sur le terrain pas de changement prévu parmi les six joueuses titulaires à l'exception de Sercien-Ugolin qui devrait débuter en remplacement de Laura Flippes. À ses côtés donc, Zaadi et Nze Mnko complèteront la base arrière. Foppa évoluera en pivot et Lassource et Toublanc occuperont les ailes.

Côté Monténégro, la capitaine Radicevic sera titulaire comme ailière droite avec Mugosa en pendant à gauche. Brnovic fera office de pivot. La base arrière sera composée par le trio Ramusovic-Pletikosic-Grbic. Rajcic constituera le dernier rempart monténégrin.