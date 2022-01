France - Ukraine : La victoire en déroulant, le résumé du match.

19:51 - Des Bleus sérieux et appliqués

Il ne fallait pas prendre le match à la légère malgré une opposition annoncée plus tendre et abordable et l'équipe de France a fat preuve d'un sérieux et d'une application de tous les instants. D'entrée, les Bleus ont marqué leur territoire et impacté les Ukrainiens avec une défense toujours aussi agressive et intense. Comme contre la Croatie, Mem lançait la machine avec une passe décisive pour Lagarde avant de lui-même marquer. La rencontre se déroulait ensuite sur un faux rythme et voyait les Tricolores creuser progressivement l'écart, au gré des contre-attaques et des arrêts de Gérard, auteur à nouveau d'une belle performance avec 7 arrêts en première période. Sans forcer, les hommes de Guillaume Gille atteignant la pause avec une avance confortable de 6 buts.

Contrairement à jeudi, dans la chaude et tendue soirée contre la Croatie, le sélectionneur français profitait du scénario favorable pour mobiliser tout son groupe et redonner confiance à chacun. Inclus le matin au relais de Karabatic, ménagé et placé en tribune, Briet apportait sa fraîcheur et son insouciance avec trois buts plein de panache et un apport offensif positif. De son côté, Tournat débloquait son compteur et faisait le boulot aux côtés de Konan en défense, protégeant un Pardin, bien entré dans son Euro. Devant se contenter des miettes derrière Gérard, le portier d'Aix dégustait la demi-heure que lui accordait son sélectionneur et en profita pour réaliser quelques beaux arrêts dont un spectaculaire saut après avoir été pris à contre-pied par la déviation de ses défenseurs sur un tir adverse. L'apothéose était atteinte sur un kung-fu parfaitement réalisé par le duo Minne-Richardson, le premier à la passe, le second à la conclusion aérienne. Sans forcer mais avec une application certaine, les Bleus ont déroulé contre une équipe qui s'est entêtée à jouer dans l'axe où elle s'est fracassée, et qui a rapidement compris qu'elle ne pourrait inquiéter son adversaire. Une victoire large qui permet à Fabregas et consort de signer un deuxième succès en deux matches dans cet Euro et qui lui ouvre le chemin du tour principal. Pour s'y hisser, il faudra confirmer face à la Serbie, les bonnes choses vues dans l'intensité, l'enthousiasme et la maîtrise contre la Croatie et l'Ukraine. Au-delà de la victoire, ce choc contre la Serbie aura pour enjeu la première place du groupe et l'assurance du plein de points pour entamer le tour suivant. Tout va bien pour le moment en Hongrie pour la France.