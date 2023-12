Championnats d'Europe de natation 2023 : Gastaldello, Pigré, Kirpichnikova... Les chances de médailles de vendredi

Les championnats d'Europe de natation en petit bassin ont commencé et l'équipe de France a plusieurs chances de médailles ce jeudi 7 décembre.

Encore une pluie de médailles jeudi 7 décembre lors des championnats d'Europe en petit bassin. La plus belle de la soirée est revenue à Charlotte Bonnet qui s'est imposée sur le 100m 4 nages devant sa compatriote Béryl Gastaldello. Une victoire "surprenante" pour la nageuse qui s'est exprimée après la course. Je ne sais pas si c'est mon côté pessimiste qui parle à chaque fois, mais je ne pensais vraiment pas gagner ce soir (jeudi). J'ai déjà fait mon meilleur temps hier en demi-finales (57''95) et j'étais face à des spécialistes du petit bassin. Philippe (Lucas, son entraîneur) m'avait dit : "Ne respire plus les cinq derniers mètres, c'est là où il va y avoir du brouillard pour tout le monde"

En grand champion qu'il est, Florent Manaudou a remis les pendules à l'heure avec un titre de vice champion d'Europe sur 50m nage libre derrière l'intouchable Ben Proud alors que Maxime Grousset termine à une très loin 7e place. Sur le 200m dos, Pauline Mahieu s'est offerte sa première médaille individuelle en prenant la 3e place alors que David Aubry a complété la moisson en prenant la 2e place sur le 1500m.

Ce vendredi, la France aura encore de nombreuses chances de médailles avec une nouvelle fois Béryl Gastaldello, engagée sur le 100m et qui vise enfin une médaille d'or après ses deux en argent. Sacré sur le 50m dos, Mewen Tomac vise le doublé sur le 100m en compagnie de Yohann Ndoye Brouard. Enfin la session de nuit se terminera avec Analia Pigrée sur le 50m dos et Kirpichnikova, archi favorite du 1500m.

Le programme du vendredi 8 décembre :

17 h 07 : Finale du 100 m nage libre femmes avec Béryl Gastaldello

17 h 13 : finale du 100 m dos hommes avec Mewen Tomac et Yohann Ndoye Brouard

et 18 h 16 : finale du 50 m dos femmes avec Analia Pigrée

19 h 03 : finale du 1 500 m nage libre avec Anastasiia Kirpichnikova

Les résultats du jeudi 7 décembre

200 m dos femmes

Medi Harris (GBR) 2:02.45 Katie Shanahan (GBR) 2:03.22 Pauline Mahieu (FRA) 2:03.90

50 m nage libre hommes

Benjamin Proud (GBR) 20.18 Florent Manaudou (FRA) 20.74 & Szebasztian Szabo (HUN) 20.74 Non-attribué

200 m papillon femmes

Angelina Kohler (GER) 2:03.30 Helena Rosendahl Bach (DEN) 2:03.86 Lana Pudar (BIH) 2:04.55

100 m quatre nages femmes

Charlotte Bonnet (FRA) 57.47 Beryl Gastaldello (FRA) 57.67 Louise Hansson (SWE) 58.33

1 500 m nage libre hommes

Daniel Wiffen (IRL) 14:09.11 David Aubry (FRA) 14:21.78 Mykhailo Romanchuk (UKR) 14:22.18

100 m brasse hommes

Arno Kamminga (NED) 56.52 Nicolo Martinenghi (ITA) 56.57 Caspar Corbeau (NED) 56.66

Relais 4x50 m quatre nages femmes

Suède 1:43.26 Italie 1:43.97 Grande-Bretagne 1:44.67

Le programme complet des Championnats d'Europe

Retrouvez le programme complet des Championnats d'Europe de natation en petit bassin qui se disputent à Bucarest en Roumanie.

Jeudi 7 décembre

Matin – Séries

100 m NL F

200 m 4 N H

200 m brasse F

100 m dos H

50 m dos F

200 m papillon H

Relais 4x50 m 4 N F

1 500 m NL F

Après-midi – Demi-finales et finales

200 m dos F Finale

50 m NL H Finale

200 m papillon F Finale

200 m 4 N H Demi-finales

100 m NL F Demi-finales

100 m dos H Demi-finales

100 m 4 N F Finale

1 500 m NL H Finale

200 m brasse F Demi-finales

200 m papillon H Demi-finales

50 m dos F Demi-finales

100 m brasse H Finale

Relais 4x50 m 4 N Finale

Vendredi 8 décembre

Matin – Séries

100 m dos F

200 m NL H

100 m papillon F

200 m brasse H

200 m 4 N F

50 m papillon H

Après-midi – Demi-finales et finales

200 m 4 N H Finale

100 m NL F Finale

100 m dos H Finale

200 m NL H Demi-finales

100 m papillon F Demi-finales

200 m brasse F Finale

200 m papillon H Finale

50 m dos F Finale

200 m brasse H Demi-finales

200 m 4 N F Demi-finales

50 m papillon H Demi-finales

1 500 m NL F Finale

Samedi 9 décembre

Matin – Séries

50 m brasse H

200 m NL F

200 m dos H

50 m brasse F

100 m NL H

100 m 4 N H

50 m papillon F

Relais 4x50 m NL mixte

800 m NL H

Après-midi – Demi-finales et finales

100 m dos F Finale

200 m NL H Finale

100 m papillon F Finale

200 m brasse H Finale

200 m NL F Demi-finales

200 m 4 N F Finale

50 m papillon H Finale

100 m 4 N H Demi-Finales

50 m brasse F Demi-finales

50 m brasse H Demi-finales

100 m NL H Demi-finales

50 m papillon F Demi-finales

200 m dos H Demi-finales

Relais 4x50 m NL mixte Finale

Dimanche 10 décembre

Matin – Séries

400 m 4 N H

400 m NL F

Relais 4x50 m 4 nages mixte

Après-midi – Finales

100 m 4 N H

50 m brasse H

200 m NL F

200 m dos H

400 m NL F

400 m 4 N H

50 m brasse F

100 m NL H

50 m papillon F

800 m NL H

Relais 4x50 m 4 nages mixte

L'équipe de France pour les Championnats d'Europe en petit bassin

Hommes

David Aubry

Pacôme Bricout

Romain Fuchs

Maxime Grousset

Stanislas Huille

Damien Joly

Florent Manaudou

Emilien Mattenet

Yohann Ndoye Brouard

Mewen Tomac

Femmes