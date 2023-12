HANDBALL. France - Corée du sud : suivez le match en direct

HANDBALL. L'équipe de France féminine affronte la Corée du sud ce vendredi 8 décembre à l'occasion de la deuxième journée du tour principal du Mondial de handball 2023. Les Bleues pourraient se rapprocher des quarts de finale. Suivez le match en direct.

En direct

17:42 - La troisième meilleure buteuse est présente ce soir Ce France - Corée du sud sera aussi l'occasion pour les Bleues de parfaire leur défense. Et pour cela, elles devront essayer de tenir le plus possible la troisième meilleure buteuse de la compétition Eun Hee Ryu qui a inscrit 26 buts depuis le début de ce Championnat du monde de handball féminin 2023.

17:35 - La Norvège en ligne de mire Ce France - Corée du sud est une répétition générale avant le choc qui se profile face à la Norvège ce dimanche. En effet, cette rencontre sera certainement la finale pour la première place de cette poule C. Les Norvégiennes qui évoluent à domicile sont aussi les favorites de ce Mondial 2023.

17:28 - Du changement chez les Bleues Olivier Krumbholz profite de la situation confortable des Bleues dans ce groupe C pour apporter de la nouveauté dans son équipe à l'occasion de ce France - Corée du sud. Camille Depuiset et Oriane Ondono vont découvrir ce Mondial ce soir alors que Laura Flippes fait son retour de blessure. Pauletta Foppa, Hatadou Sako et Océane Sercien-Ugolin iront en tribunes.

17:21 - La Corée du sud n'a plus aucune chance Les sud-Coréennes ne peuvent plus rejoindre les quarts de finale de la compétition avant ce France - Corée du sud. En effet, les joueuses de Henrik Signell n'ont remporté qu'une seule affiche depuis le début de cette Coupe du monde de handball féminin 2023 mais n'ont pris aucun point dans ce tour principal. Elle sont même dernières de ce groupe C après la victoire de l'Angola face à l'Autriche plus tôt dans la journée (30-25).

17:14 - Un remake Ce France - Corée du sud est un rendez-vous que les deux équipes s'apprêtent à disputer pour la deuxième fois en deux semaines. En effet, les Bleues avaient disposé des sud-Coréennes lors du Tournoi de France qui constituait une répétition générale avant ce Championnat du monde de handball féminin 2023.

17:07 - Les quarts de finale tendent les bras aux Bleues Ce France - Corée du sud pourrait assurer une place en quarts de finale aux joueuses d'Olivier Krumbholz si elles s'imposent et que la Slovénie ne batte pas la Norvège ce vendredi soir à 20h30. Les Françaises font un sans-faute depuis le début du Mondial et seraient logiquement récompensées.