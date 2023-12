HANDBALL. France - République Tchèque : les Bleues surclassent les Tchèques et filent en demies, le résumé

19:10 - Le résumé du match

Les Bleues rejoignent le dernier carré du Mondial de handball après une victoire sérieuse face à la République Tchèque (33-22). Le début de rencontre est maitrisé par les Bleues. Hatadou Sako, titularisée à la place de Laura Glauser, prend la mesure des joueuses adverses. Offensivement, les Françaises parviennent à tromper Novotna. Mais progressivement cette dernière va se mettre en jambes. Les Bleues ont plusieurs possibilités de mener de cinq buts mais manquent le coche. Et à force de ne pas enfoncer le clou, les joueuses d'Olivier Krumbholz vont rentrer aux vestiaires avec deux petites longueurs d'avance seulement. Au retour des vestiaires, les Françaises font mal à leurs adversaires et dépassent la barre des cinq buts d'avance pour la première fois de la soirée. Cet avantage va encore s'agrandir car Laura Glauser est dans un grand soir et son entrée à la pause verrouille le succès des Françaises dans ce quart de finale. Dans les dernières minutes, les Tchèques craquent physiquement. Cela profitent aux Françaises qui vont s'en donner à coeur joie pour assurer le résultat et préparer idéalement la demi-finale qui attend la France ce vendredi.