France - Norvège : heure, chaine, pronostics... Les infos de la finale du Mondial de handball

HANDBALL. Le grand jour est arrivé ! L'équipe de France affronte la Norvège à l'occasion de la finale du Championnat du monde de handball féminin 2023.

Après un parcours impressionnant, la France se retrouve plus que logiquement en finale de ce Mondial 2023 de handball féminin. Les Bleues ont gagné leur huit matches depuis le début de la compétition et ne cessent d'impressionner comme en demi-finale où elles ont écrasé la Suède (37-28). "On est dans une belle dynamique. Elles ont compris l'importance de la discipline. On va se jouer une superbe finale !", a assuré le coach des Françaises, Olivier Krumbholz.

Et cette finale les opposera à l'un des organisateurs du tournoi, la Norvège. Mais ce dernier match se déroulera au Danemark que les Norvégiennes ont battu en demi-finale à l'issue d'un match fou qui s'est joué à un but après une séance de prolongations (29-28). Les joueuses de Porir Hergeirsson auront certainement en tête la dernière rencontre du tour principal dans cette Coupe du monde où les Bleues s'étaient imposées d'un petit but (24-23).

A quelle heure débute le match France - Norvège ?

Le match France - Norvège débutera à 19h ce dimanche 17 décembre. Il se déroulera au Jyske Bank Boxen de Herning au Danemark.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Norvège ?

Deux chaines retransmettront cette finale du Mondial féminin de handball entre la France et la Norvège. En effet, TF1 et Bein Sports 3 diffuseront le match.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Norvège ?

Deux diffusions streaming seront aussi disponibles pour suivre ce France - Norvège. MyTf1 et MyCanal diffuseront aussi cette finale très attendue.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Norvège ?

Les Norvégiennes sont les favorites de cette finale face à la France sur les sites de paris sportifs. Sur Betclic, elles sont à 1,85, le nul est à 8 et la victoire des Françaises sont à 2,40. Winamax propose les mêmes cotes sauf pour la Norvège qui est à 1,86.