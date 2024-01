France - Allemagne : les Bleus affrontent le pays hôte dans un match décisif ! Pronos, diffusion TV... Les infos

Après une victoire inaugurale contre la Macédoine du Nord et un nul contre la Suisse dimanche, l'équipe de France de handball défie ce mardi soir le pays hôte de l'Euro 2024, l'Allemagne. Match décisif pour les Bleus qui joue sa qualification pour le tour principal... Les infos de l'affiche.

Match décisif pour les Bleus ! Après une belle entrée en matière dans cet Euro mercredi dernier contre la Macédoine du Nord (39-29), les Bleus ne sont pas passés loin de la "déconvenue" ce dimanche. Opposée à la Suisse, l'équipe de France a dominé tout le match avant de finalement concéder le match nul (26-26). Entraîneur adjoint du sélectionneur Guillaume Gille, Erick Mathé s'attend à un sursaut de la Mannschaft après avoir remporté la dernière confrontation lors du quart de finale au Mondial en Pologne (35-28) : "Cette équipe est stable dans ce qu'elle propose et elle bénéfice d'un engouement supplémentaire en disputant cet Euro à domicile. La défense est compacte et solide devant son gardien Andreas Wolff. Avec l'enchaînement des défaites face à nous, je pense que le curseur d'agressivité des Allemands va encore monter : ils se disent que c'est peut-être le moment. À nous de démontrer que notre prestation face à la Suisse n'était pas notre vrai visage. Car si on parle de l'Allemagne, on doit aussi regarder devant notre porte et imaginer le comportement de notre équipe mardi soir."

Après le match nul contre la Suisse, Ludovic Fabregas est revenu sur la contre-performance tricolore, se projetant sur la "finale" face à l'Allemagne dans ce tour préliminaire : "Ne pas avoir gagné ce match nous met un petit coup au moral. On a encore notre destin entre les mains face à l'Allemagne mais c'est une vraie alerte. Ça peut être une piqûre de rappel, et si ça nous lance encore mieux dans cet Euro, tant mieux. Mais si c'est le début de quelque chose qui grince un peu, ça serait dommageable." Pour cette dernière rencontre de poules, Guillaume Gille va se passer de trois nouveaux joueurs comme lors des deux premiers matchs.

À quelle heure débute France - Allemagne ?

Le coup d'envoi du dernier match de l'équipe de France de handball dans le tour préliminaire l'opposant au pays hôte, l'Allemagne est prévu mardi 16 janvier à 20h30 à la Mercedes-Benz Arena de Berlin.

Sur quelle chaîne regarder France - Allemagne ?

Détenteur en quasi exclusivité des droits TV du championnat d'Europe de handball, BeIn Sports 1 diffusera l'affiche face à l'Allemagne. TFX retransmettra également le match en clair.

Si vous souhaitez regarder la dernière rencontre des Bleus dans le tour préliminaire de l'Euro 2024 de handball contre l'Allemagne sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports, ou vous créer un compte sur MyTF1.

Quelles sont les groupes de France - Allemagne ?

France : R.Desbonnet, C.Bolzinger et S.Bellahcene (Gardien), V.Porte, Y.Lenne et B.Kounkoud (Ailier droit), D.Mem et M.Richardson (Arrière droit), N.Remili et K.Mahé (Demi-centre), T.N'Guessan, N.Karabatic et E.Prandi (Arrière gauche), H.Descat et D.Nahi (Ailier gauche), L.Fabregas, L.Karabatic, K.Konan et N.Tournat (Pivot).

Allemagne : A.Wolff et D.Späth (Gardien), T.Kastening (Ailier droit), R.Uscins, K.Häfner et C.Steinert (Arrière droit), N.Lichtlein, J.Knorr et P.Weber (Demi-centre), S.Heymann, J.Köster, M.Hanne (Arrière gauche), R.Dahmke et L.Mertens (Ailier gauche), J.Golla, J.Fischer et J.Kohlbacher (Pivot).

