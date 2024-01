HANDBALL. France - Danemark : suivez le match en direct

Après le but français, Rasmus Lauge Schmidt est trouvé rapidement avant de se présenter face à Bellahcene. L'ailier gauche trouve les filets tricolores. Dans la foulée, le ballon revient sur Fabregas après une parade de Nielsen et le pivot remet les deux nations à égalité.

Avant les hymnes, près Mathias Gidsel, Ludovic Fabregas et Magnus Saugstrup Jensen reçoivent les prix respectifs de meilleurs arrière droit, pivot et défenseur dans cet Euro 2024.

17:30 - Les gardiens danois, le danger n°1

Niklas Landin et Emil Nielsen : les deux portiers du Danemark sont des légendes du handball mondial. Cinquième au nombre d’arrêts réalisés, le second nommé a néanmoins stoppé 40 % des tirs adverses sur les huit rencontres disputées, une statistique incroyable à ce niveau de compétition. Coéquipier en club avec Nielsen, Dika Mem a livré ses impressions à l'idée d'affronter les deux murailles dans les cages danoises : "C’est plus compliqué que ça mais, effectivement, entre Niklas Landin et lui, il faut s’accrocher pour marquer un but aux Danois. Mais je compte bien ne pas laisser ma chance. Hors de question de revenir à Barcelone et de le voir avec la médaille d’or."