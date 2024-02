Super Bowl 2024 : un Français présent ! Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match ?

Le Super Bowl 2024 opposera les Kansas City Chiefs aux 49ers de San Francisco ce dimanche 11 février avec un Français.

C'est l'évènement sportif de l'année aux Etats-Unis, le Super Bowl. Pour cette édition 2024, la finale de la NFL opposera les les Kansas City Chiefs aux 49ers de San Francisco, dimanche 11 février à Las Vegas. Tenants du titre après leur victoire l'année dernière face aux Eagles de Philadelphie, les Chiefs de Kansas City ne sont pas considérés comme les grands favoris de ce Super Bowl LVIII malgré la présence du meilleur quarterback de la NFL Patrick Mahomes. "Pouvoir remporter deux Super Bowls consécutifs, c'est spécial. Il n'y a qu'un petit groupe d'équipes qui a réussi à le faire. Nous devons simplement prouver que nous pouvons le faire, prouver que nous pouvons gagner deux fois de suite, avoir cet état d'esprit et savoir que c'est un grand défi, et que nous devrons jouer notre meilleur football. Mais je pense que nous avons les gars pour le faire" a expliqué la superstar de Kansas. Les 49ers ont terminé la saison régulière avec la meilleure fiche de la NFC, 12-5, à égalité avec les Lions et les Cowboys ce qui en font les favoris des Bookmakers pour ce Super Bowl 2024. Mais attention, depuis 2014, l'équipe favorisée pour remporter le Super Bowl s'est inclinée à six reprises...

Ce Super Bowl sera également l'occasion de voir notre "petit français", Lucas Niang, lineman des Chiefs de Kansas City. Après avoir été le premier joueur tricolore à remporter le Super Bowl l'année dernière, il pourrait doubler la mise et entrer un peu plus dans l'histoire. Né à New York le 18 août 1998, d'une mère ivoirienne et d'un père français, Lucas Niang n'a jamais vécu en France et a réalisé son cursus aux Etats-Unis. Il reste toutefois très attaqué à son pays. "J'allais à Marseille, à Lille aussi, en fonction de là où habitaient les gens de ma famille. On bougeait pas mal, on allait voir ma grand-mère, nos oncles et tantes, mes cousins. J'ai un peu diminué quand le football est devenu sérieux. C'est comme ça que j'ai appris à parler français, bien sûr" explique-t-il pour L'Equipe.

Cette année, il a participé à 14 rencontres des Chiefs et est un joueur de l'ombre. En jouant au poste de tackle (plaqueur offensif), il ne touche jamais le ballon. Son unique mission est de protéger son quarterback. Cette nuit, il y aura quoi qu'il arrive du bleu, blanc, rouge dans le stade car depuis que la NFL permet aux joueurs d'afficher leurs origines en collant des stickers sur leur casque, Lucas Niang affiche fièrement le drapeau bleu-blanc-rouge. Une évidence même pour ce dernier. "Je n'ai jamais vu un autre drapeau français en NFL et ça m'a fait vraiment plaisir de le faire, explique le principal intéressé dans les colonnes de L'Équipe.

À quelle heure suivre la rencontre ?

Le coup d'envoi du match a lieu dans la nuit de dimanche 11 février à lundi 12 février, à 0h30 heure française, soit 15h30 au Nevada

Sur quelle chaîne suivre le match ?

M6 et beIN Sports 1, qui possède les droits de la NFL se partagent la diffusion de l'événement.

Quel show à la mi-temps ?

Usher sera en tête d'affiche du show à la mi-temps du Super Bowl. Découvrez toutes les infos sur les artistes présents dans notre papier juste au-dessus.