Les Chiefs remportent un Super Bowl complétement fou, les images

Au terme d'un Super Bowl d'anthologie, les Chiefs ont remporté un 3e titre en cinq ans dans la nuit de dimanche à lundi.

Patrick Mahomes entre un peu plus dans la légende. Déjà considéré comme l'un des meilleurs quarterback de l'histoire, le leader des Kansas City Chiefs a écrit une nouvelle page de l'histoire de la franchise en s'adjugeant un 3e Super Bowl lors des 5 dernières années. A Las Vegas et dans une ambiance de folie, les Chiefs ont eu besoin d'une prolongation et d'une remontée de balle impressionnante de Patrick Mahomes pour battre les San Francisco 49ers (25-22).

Les Chiefs ont pourtant très longtemps subi la rencontre, menés au score en première période par San Francisco grâce notamment à un très bon Brock Purdy. Les premiers points de Kansas ont été marqués juste avant la pause avant que ces derniers ne passent devant en début de seconde période grâce à un touchdown de Marquez Valdes-Scrantling. La fin de la rencontre a finalement été très haletante, Moody et Butker inscrivant des field goals. Le dernier nommé a notamment permis aux Kansas City Chiefs d'arracher la prolongation.

Pas forcément au niveau durant tout le Super Bowl, Patrick Mahomes s'est enfin réveillé en orchestrant une remontée des trois-quarts du terrain, courant notamment sur 19 yards. Quelques minutes plus tard, Mahomes a trouvé dans la zone d'en-but Rashee Rice, un joueur de première année, qui a capté le ballon, synonyme de touchdown de la victoire.

Avec trois titres, Patrick Mahomes a égalé dimanche 11 février Troy Aikman, des Dallas Cowboys (vainqueur dans les années 1990), et continue de chasser Terry Bradshaw et Joe Montana, les légendes de Pittsburgh et San Francisco, quatre fois champions