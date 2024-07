Eric Poujade : de quoi est mort le vice-champion olympique, disparu à l'âge de 51 ans ?

L'ancien gymnaste français Éric Poujade et mort le week-end des 29 et 30 juin 2024, à l'âge de 51 ans.

C'était l'un des plus grands gymnastes que la France ait connu. À 51 ans, le spécialiste du cheval d'arçons Éric Poujade est décédé durant le week-end des 29 et 30 juin, selon les informations du journal L'Equipe, qui a annoncé la nouvelle ce mardi soir. Double champion d'Europe de sa discipline, sa plus grande performance reste sans aucun doute sa médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sidney en 2000, juste avant de prendre sa retraite sportive à 28 ans.

Celui qui a également remporté deux titres de vice-champion du monde à Brisbane en 1994 et à Lausanne en 1997 serait décédé brutalement, sans que l'on connaisse précisément la cause. Depuis sa retraite à la suite des Jeux de Sidney, Éric Poujade travaillait comme commercial pour la marque de matériel de gymnastique Gymnova, qui équipe notamment les Jeux de Paris 2024.

Avec sa médaille lors des Jeux de Sidney, Éric Poujade fait partie des rares médaillés olympiques français en individuel. Trois médailles ont ainsi été remportées par la gymnastique française depuis 2000, la dernière par Hamilton Sabot en 2012 à Londres.