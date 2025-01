Clash in Paris : la WWE est de retour en France ! Date, prévente, billetterie... Les infos

Après le show de catch à Lyon en mai 2024, la WWE annonce son grand retour en France en 2025.

Après les NBA Paris Games, l'Accor Arena va vibrer aux sons des superstars de la WWE ! Un an après le premier gros show de catch en France avec Backlash à Lyon et l'atmosphère grandiose qui laissé sans voix tous les officiels et les grandes stars, un nouveau pay per view est annoncé pour le 31 août 2025, Clash in Paris ! Et l'ambiance promet d'être encore plus folle avec 40 000 personnes qui sont attendues. L'épisode de Monday Night Raw du lundi 1er septembre aura également lieu à Paris.

L'année dernière, Backlash France à Lyon a battu des records d'affluence et de décibels, prouvant à quel point les fans français de la WWE peuvent être bruyants et passionnés. " a déclaré Triple H, le patron de l'organisation dans le communiqué. " On pense que Clash in Paris et RAW vont attirer des gens du monde entier à Paris et vont créer, encore une fois, des shows incroyables. "

Pour le moment, la billetterie et les modalités ne sont pas totalement connues, de nouvelles informations sont communiquées dans les prochaines semaines mais vous pouvez déjà vous inscrire sur cette page pour espérer obtenir une expérience unique, voici également la page qui vous permettra d'accéder aux préventes.