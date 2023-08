Canada - France : heure, compos, diffusion TV... Les infos du match des Bleus

CANADA - FRANCE. La Coupe du monde de basket débute ce vendredi pour les Bleus qui affrontent le Canada à Jakarta. Heure, diffusion TV... Découvrez toutes les informations de cette première rencontre pour Evan Fournier et ses coéquipiers.

Place au grand bain pour les Bleus ! Après une longue campagne de préparation avec sept rencontres, l'équipe de France débute sa Coupe du monde de basket ce vendredi en affrontant l'ogre de ce Groupe H, le Canada. Un choc d'entrée en perspective pour les joueurs de Vincent Collet face à de nombreux joueurs évoluant en NBA. Si les Canadiens seront privés de leur meneur star Jamal Murray, ils pourront néanmoins compter sur R.J.Barrett et Gilgeous-Alexander. En conférence de presse, le sélectionneur tricolore a mis ses joueurs en garde : "le Canada est méconnu, mais en termes d'effectif, avec l'Australie c'est peut-être l'équipe qui a le plus de joueurs NBA après les États-Unis. On sait que contre cette équipe, il va falloir qu'on soit vraiment ensemble, qu'on lui pose des problèmes avec notre défense collective. Il faut qu'on déplace le match sur un terrain qui nous soit le plus favorable possible, et pas les aider à jouer leur jeu. Ça sera un début de compétition difficile."

Blessé à la cheville, Mathias Lessort est espéré par Vincent Collet après avoir raté la fin de la préparation pour le Mondial : "J'espère pouvoir l'utiliser dès vendredi. On considère qu'il a des qualités qu'on n'a pas forcément dans le groupe et qu'il est complémentaire de nos autres intérieurs. Mais il n'y a pas encore de garanties, on va voir comment ça va se passer à l'entraînement mercredi. On veut l'intégrer vite, on n'attendra pas forcément la Lettonie." Pour cette grande affiche, le coach des Bleus pourra s'appuyer sur sa base arrière et ses deux leaders, Nando De Colo et Nicolas Batum : "Nico (Batum) et Nando (De Colo) ont beaucoup d'interactions avec les autres et chacun influence le reste du groupe. Leurs retours nous ont permis de mettre en place ce qu'on voulait, c'est-à-dire améliorer la fluidité de balle. Ce sont deux joueurs qui le font naturellement. Et ils aident aussi les autres à le faire plus facilement. Ils font profiter l'équipe de leur expérience. Ce n'étaient pas des joueurs qui parlaient beaucoup avant. Mais avec l'âge, ils sont plus vocaux. Je vois Nando avoir beaucoup d'apartés avec ses coéquipiers, c'est une richesse."

À quelle heure débute Canada - France ?

Le coup d'envoi du match de Coupe du monde de basket opposant le Canada à la France est prévu vendredi 25 août à 15h30 à l'Indonesia Arena de Jakarta (Indonésie).

Sur quelle chaîne regarder Canada - France ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde de basket, BeIn Sports 1 diffusera la rencontre entre le Canada et l'équipe de France.

Si vous souhaitez regarder la première rencontre des Bleus à la Coupe du monde de basket face au Canada sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur BeIn Sports.

Quels sont les cinq majeurs du Canada et de l'équipe de France ?

Canada : R.J.Barrett – S.Gilgeous Alexander – D.Brooks – K.Olynyk – D.Powell.

France : N.de Colo – E.Fournier – N.Batum – G.Yabusele – R.Gobert.

Quels sont les pronostics de Canada - France ?