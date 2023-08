Canada - France : assommés, les Français chutent lourdement face aux Canadiens

CANADA - FRANCE. Enorme défaite des Bleus qui chutent lourdement de trente points (95-65) contre le Canada ce vendredi pour son entrée en lice à la Coupe du monde de basket.

En direct

17:45 - Fin du live ! Merci à tous d'avoir suivi le live de Canada - France. On se retrouve bientôt sur L'Internaute.com pour d'autres rencontres de l'équipe de France de basket.

17:40 - Batum : "Une autre défaite on rentre à la maison" Cadre de l'équipe de France, Nicolas Batum n'a pas mâché ses mots à la fin du match chez nos confrères de BeIn Sports après la lourde défaite des Bleus contre le Canada (95-65) : "On s'est fait rentrés dedans en seconde mi-temps. En premère mi-temps, on était dans le match. On était dans les principes, en seconde on les a oubliés. C'est une bonne claque dans la gueule. Il faut arrêter de se projeter, une (autre) défaite on rentre à la maison"

17:35 - Fournier : "On n'a pas réussi à se mettre dedans" Meilleur marqueur français, Evan Fournier n'a pas caché sa déception chez nos confrères de BeIn Sports à la fin de la rencontre : "On s'est pris une belle branlée. On n'a pas réussi à se mettre dedans. Il n'y a plus le choix. Avec le groupe qu'on a, on avait le droit à un joker. J'essayais d'apporter du peps. En seconde mi-temps, j'ai eu moins de réussite.

17:30 - Place à la Lettonie Après cette lourde défaite des Bleus, l'équipe de France va devoir se relever dans ce groupe H. La prochaine échéance aura lieu dans deux jours ce dimanche face à la Lettonie. Les Français n'ont plus le droit à l'erreur désormais s'ils veulent continuer à rêver dans ce Mondial.

17:25 - Le Canada en mode XXL Aujourd'hui, le Canada était tout simplement TROP FORT pour l'équipe de France. Dix rebonds de plus pour les Canadiens, 15 rebonds offensifs, 27 lancers francs tentés, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ont dominé tous les débats et tous les secteurs de jeu dans cette rencontre.

17:20 - Une deuxième mi-temps cauchemardesque Si les Bleus ont bien entamé la première mi-temps en étant menés de trois unités à la pause, les joueurs de Vincent Collet ont connu un troisième quart-temps compliqué, encaissant un 25-8. Le quatrième quart-temps était également à l'avantage des Canadiens (27-17). Au total, l'équipe de France a encaissé un 52-25 en deuxième période.

17:15 - Les Bleus s'inclinent lourdement (95-65) Enorme défaite des Français ce vendredi ! Pour son entrée en lice à la Coupe du monde, l'équipe de France s'est lourdement inclinée de trente points (95-65). Si Shai Gilgeous-Alexander a été l'auteur d'un double-double (27 points, 13 rebonds), Evan Fournier a été le meilleur scoreur (21 points côté Bleus).

17:11 - La correctionnelle pour les Bleus (90-59) Le panier à trois points de Sylvain Francisco ne changera rien au résultat de la rencontre. Alors qu'il reste 2'15" dans cette rencontre, les Bleus sont largement menés par le Canada.

17:07 - Deux nouveaux points pour Lessort (85-56) Temps mort Canada après deux nouveaux points de Mathias Lessort. Il reste 3'46'' à disputer dans cette première rencontre de la Coupe du monde de basket.

17:05 - 31 points d'écart (83-52) Le match tourne à la correctionnelle pour les Bleus ! Les Canadiens prennent tous les rebonds, et rentrent une grande majorité de leurs tirs.

17:02 - Faute technique pour Collet (77-52) Après un tir manqué de Lugentz Dort et un rebond raté de Sylvain Francisco qui a fait son entrée en jeu, Vincent Collet a été averti par les arbitres de la rencontre pour contestation. SGA met le lancer.

17:01 - SGA douche les Bleus (76-52) Quelle démonstration de Shai Gilgeous-Alexander ! Quatre nouveaux points pour le Canadien qui porte son total à 26 unités.

16:57 - De nouveaux lancers (72-52) S'ils mettent plus d'intensité en défense, les Bleus commettent de nombreuses fautes (trois en deux minutes dans le quatrième quart-temps) et offrent déjà des lancers-francs aux Canadiens (quatre dans le quatrième quart-temps).

16:54 - Ça passe pour Fournier (68-52) Evan Fournier inscrit ses deux premiers points de la deuxième mi-temps avec un lay-up main droite pour revenir à seize points.

16:50 - Le Canada s'envole (68-48) À la fin du troisième quart-temps où les Bleus ont subi un 25-8, le Canada mène largement et ça paraît compliqué pour la France au vue de l'impact défensif mis par les Canadiens.

16:48 - De Colo pour sonner la révolte (65-47) Panier à trois points de Nando De Colo qui fait passer l'avancer du Canada sous les 20 points. Deux lancers-francs à venir pour Elie Okobo.

16:46 - Brooks en puissance (65-44) Face à Terry Tarpey, Dillon Brooks va au contact et obtient le and-one. S'il montre les muscles, le Canadien a converti son lancer franc pour porter l'avance des siens à vingt-et-un point.

16:45 - Les Bleus en danger (62-44) Dix-huit points de retard et un 19-4 subi par les Bleus dans ce troisième quart-temps. Les Français sont dominés dans tous les secteurs par le Canada.

16:43 - Double-double pour Gilgeous-Alexander (59-44) Shai Gilgeous-Alexander est en pleine confiance dans ce début de troisième quart-temps ! En témoigne un tir à trois points assez loin qui termine directement dans les filets. 21 points et dix rebonds pour l'arrière.

16:40 - De Colo soigne son retour (54-44) De retour sur le parquet, Nando De Colo signe son retour avec un shoot très compliqué dans le corner.

16:39 - Fournier en difficulté (54-42) Pressé depuis le retour des vestiaires par Dillon Brooks puis Lugentz Dort, Evan Fournier tente les shoots pour recoller au score mais ça ne passe pas pour le n°10 tricolore alors que SGA continue de marquer. 14 points pour Shai Gilgeous-Alexander et temps mort pour la France.

16:36 - Le plus gros écart du match (50-40) Shai Gilgeous-Alexander continue son festival et donne dix points d'avance après un panier compliqué dans la raquette.

16:34 - Brooks plante la première flèche (46-40) Tout seul derrière la ligne à trois points, Dillon Brooks déclenche vite et donne six points d'avance au Canada. Sur l'action qui suit, Elie Okobo tente de lui répondre mais n'y parvient pas.

16:33 - C'est reparti à Jakarta ! Kelly Olynyk donne le coup d'envoi du troisième quart-temps !