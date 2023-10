Cinq raisons de suivre la nouvelle saison de NBA

La saison 2023-2024 de NBA commence mercredi 25 octobre avec un choc d'entrée entre Nuggets et Lakers. Voici cinq raisons de suivre cette nouvelle saison, un peu différente des autres.

Cette saison 2023-2024 sera un peu à part dans l'histoire de la NBA. Après le premier sacre des Denver Nuggets la saison dernière, les cartes sont redistribuées et plusieurs favoris seront au rendez-vous. Deux jeunes français, parmi les plus grands talents des dernières décennies, vont aussi découvrir la NBA et certainement y briller dès cette saison. Une nouvelle compétition va apparaître, et les légendes de ce sport seront encore sur les parquets, pour la dernière fois peut-être pour certaines. Voici cinq raisons de suivre cette nouvelle saison de NBA, qui promet de ne ressembler à aucune autre :

Pour assister aux premiers pas du phénomène Wembanyama

Le prodige français, numéro 1 de la Draft, arrive en NBA avec un statut hors norme : il est vu comme le plus grand talent à intégrer la ligue depuis LeBron James. Mais peut-on attendre de lui des miracles dès sa première saison ? Comme l'autre prodige français, Bilal Coulibaly, drafté par les Washington Wizards, il devra d'abord s'accoutumer définitivement aux règles américaines : des matches plus longs de 15 minutes, une ligne de shoot à 3 points plus lointaine, plus d'espace dans la raquette... Mesurant 2,24m et avec une technique et un shoot exceptionnel pour sa taille, il a déjà complété sa panoplie en s'étoffant physiquement : il a pris "4 à 7 kilos", de son propre aveu.

Le Français de 19 ans n'a pas peur des attentes qui l'entourent : "Je vais aborder la NBA la saison prochaine avec beaucoup d'humilité car je sais que c'est une autre dimension. Je me prépare techniquement et psychologiquement, notamment en regardant les matchs et mes futurs adversaires", confiait-il à Forbes cet été. Il est dans l'équipe idéale pour grandir, les San Antonio Spurs de Gregg Popovich : une équipe faible ces dernières années, mais avec un effectif jeune et dans un environnement où la pression sera moindre. Et "Wemby" ne manque pas d'ambition : pour sa première saison, il a déclaré viser "une qualification en playoffs", que les Spurs n'ont plus connus depuis quatre ans. Avant de porter la France à un titre aux Jeux Olympiques 2024 ?

Pour découvrir la nouvelle NBA Cup

La NBA y réfléchissait depuis de nombreuses années, c'est désormais chose faite : la première édition de la NBA Cup se jouera au mois de novembre, avec la phase finale à Las Vegas en décembre. Cette nouvelle compétition pourrait bien apporter un vent de fraîcheur nécessaire, avec des matches couperets, à l'enjeu plus important que ceux de la saison régulière. La NBA Cup, librement inspirée des compétitions de football européennes, enthousiasme d'ailleurs Steve Kerr, l'entraîneur des Golden State Warriors : "Cela va ajouter un élément d'excitation pour les joueurs, les entraîneurs et les fans".

Cette sorte de "coupe nationale" à la sauce américaine aura une formule particulière : les 30 franchises seront réparties en 6 poules de 5 équipes, qui s'affronteront une seule fois chacune. Les premiers de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale, qui seront à élimination directe sur un seul match, comme les demi-finales et la finale, début décembre à Las Vegas. La phase de groupe se déroulera en novembre en même temps que la saison régulière.

Pour savoir qui succèdera aux Denver Nuggets

Sacrés la saison passés, les Denver Nuggets ont marqué les esprits : avec un collectif impressionnant, ils ont remporté leur premier titre NBA en battant le Heat de Miami 4 victoires à 1 en Finales. Emmenés par Nikola Jokic (MVP 2021 et 2022), mais aussi Jamal Murray ou Aaron Gordon, ils ont réussi à garder leurs cadres et seront cette année parmi les favoris à leur propre succession. Mais la concurrence sera plus rude que la saison passée.

Les Boston Celtics font aussi figure d'épouvantails, emmenés par Jayson Tatum et avec le recrutement ambitieux de Jrue Holliday et Kristaps Porzingis. Ils sont d'ailleurs les favoris des bookmakers. Les Milwaukee Bucks, champions en 2021, seront le troisième favori, avec un Giánnis Antetokoúnmpo toujours au top et l'ajout de la star Damian Lillard pour porter un collectif solide. Enfin, des outsiders comme les pourraient se mêler à la lutte, comme les Golden State Warriors ou les Los Langeles Lakers de LeBron James, pour un adieu en beauté.

Pour admirer, une dernière fois peut-être, LeBron James sur les parquets

Il est l'un des monstres sacrés de ce sport. Devenu meilleur marqueur de l'histoire de la NBA la saison dernière avec les Lakers de Los Angeles, il avait laissé entendre, après avoir perdu 4-0 contre les Nuggets en finales de conférence, qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière. King James a finalement décidé de prolonger l'aventure, et il sera cette année le joueur le plus âgé de la ligue, lui qui aura 39 ans en décembre.

Mais à la fin de l'année, il sera en fin de contrat, et rien ne dit qu'il activera la clause qui lui permet de prolonger ce bail d'un an. Cette saison pourrait donc bien être la dernière de LeBron James. Il compte quatre titres de MVP, quatre titres de NBA (2012, 2013, 2016, 2020) pour lesquels il a été élu MVP des Finales à chaque fois, mais aussi deux médailles d'or aux JO avec les Etats-Unis.

Pour profiter du NBA Paris Game 2024

La NBA revient en France, et il ne faudra pas rater ce match de gala exceptionnel à l'Accor Arena de Paris-Bercy le 11 janvier 2024. Après les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks en 2020, les Chicago Bulls et les Detroit Pistons en 2022, ce seront les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets qui s'affronteront en 2024 à Paris. Ce ne sont pas Spurs de San Antonio qui ont été choisis, car Victor Wembanyama n'avait pas encore été drafté au moment du choix du match.

Il faudra donc patienter pour voir Wemby en France sous un maillot de NBA, mais les deux équipes sélectionnées ont de quoi faire rêver. Les Nets affichent une équipe renouvelée mais jeune et avec un duo Spencer Dinwiddie - Ben Simmons séduisant, et les Cavs de Cleveland font encore le deuil de LeBron James mais ont joué les playoffs l'année dernière, menés par Donovan Mitchell. Comme il y a deux ans, les places seront prisées pour cet évènement unique, y compris parmi les stars françaises des autres sports.