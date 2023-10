Le baptême du feu pour Victor Wembanyama en NBA ! Le prodige français joue son premier match ce soir, comment le suivre en direct ?

Ce soir à 3h30, Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio affrontent les Dallas Mavericks, pour la grande première du Français en NBA.

Ce soir, l'extraterrestre Victor Wembanyama va découvrir une nouvelle planète. Face aux Dallas Mavericks à 3h30 (heure française en direct sur beIN Sports), le nouveau joueur des Spurs de San Antonio jouera ses premières minutes dans la cour des très grands, la NBA. Le Français, premier de la Draft 2023, est le talent le plus attendu de l'histoire de la ligue, et devra rapidement être à la hauteur d'attentes pourtant démesurées. Dès ce soir ?

Sa préparation suscite l'impatience

De la hauteur, il n'en manque pas : à 2,24 mètres, il sera cette saison le joueur le plus grand de NBA. Mais ce qui fait sa particularité, c'est son adresse et sa technique, exceptionnelles pour sa taille et son âge (19 ans). Il a déjà montré toutes ses qualités en présaison, et il a pu se familiariser avec le rythme de la NBA tout en s'étoffant physiquement : il a expliqué avoir gagné 7 à 8 kilos pendant la période estivale. Mais pour "Wemby", interrogé à la veille de son baptême du feu, rien ne vaut la compétition : "Disputer un vrai match, ça m'a manqué ! Ça fait des mois. Je sais que personne n'a vu mon meilleur niveau encore, je n'ai pas joué dans les derniers moments des matches de préparation. Ça va être intéressant."

Un premier match étoilé

Il aura fort à faire dès ce soir, face à des Dallas Mavericks qui se sont renforcés cet été, et comptent toujours deux stars dans leurs rangs : Luka Doncic, éternel candidat au titre de MVP, et Kyrie Irving, meneur de Cleveland lors de leur titre en 2016. Après une saison décevante, les Mavericks seront revanchards. Si Luka Doncic est toujours incertain pour ce premier match à cause d'une gêne au mollet, il ne tarit pas d'éloge sur le prodige français : "C'est incroyable ce qu'il réalise avec cette taille, la manière dont il bouge, dont il manie la balle, dont il shoote et dont il contre… Je l'ai regardé et c'est un joueur incroyable". Mais s'ils s'affrontent ce soir, nul doute que le Slovène saura compliquer la tâche de Wembanyama pour sa grande première.

Le statut de prodige a ses revers

La pression sur les épaules du géant de Chesnay est immense, inimaginable même. Jamais aucun rookie n'avait connu autant de médiatisation avant même ses débuts en NBA. Alors les Spurs de San Antonio, derniers de la Conférence Ouest la saison dernière et peu coutumiers de cette attention frénétique, se sont préparés. Devonte Graham, meneur de l'équipe, explique : "Nous avons organisé une sorte de réunion d'équipe à propos des médias et de l'attention qui se porte sur nous, et comment y faire face". Ce soir, il ne faudra pas attendre de "Wemby" qu'il gagne le match à lui seul, et cette première saison devra avant tout servir d'adaptation. "Les attentes sont irréalistes et folles. Le seul avec lequel je peux le comparer en ce qui concerne ces attentes, c'est LeBron (James). Il va avoir énormément de pression" explique Tony Parker, légende du basket français et des Spurs de San Antonio. Souhaitons à "Wemby" d'avoir la même carrière que King James ; et ça commence ce soir.