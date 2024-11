Gregg Popovich : inquiétude pour le coach des Spurs et Wembanyama, son état de santé

Absent pour une durée "indéterminée", le coach des Spurs serait malade.

Il est la légende des légendes. Gregg Popovich, coach emblématique des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama est actuellement absent pour des problèmes de santé. Son absence sur le banc de la franchise texane est pour le moment indéterminée.

Agé de 75 ans, Gregg Popovich dispute sa 29e saison à la tête des Spurs, qu'il a menés à cinq titres de champion (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014), dont 4 avec Tony Parker. Ce n'est pas la première fois qu'il est absent pour des problèmes de santé. Samedi dernier, juste après le match contre les Wolves, Mitch Johnson, son assistant s'était confié. "J'ai été informé environ 2 heures et demie avant le début du match que Popovich n'était pas disponible. Il ne se sent pas bien. Cela s'est déjà produit auparavant. Je pense que tout le monde doit toujours être prêt pour le prochain match. Nous en avons eu assez des blessures et parfois des gens tombent malades ou ne se sentent pas bien ou des choses arrivent dans la vie. Il ne se sent tout simplement pas bien. "

Bonne nouvelle tout de même, ce lundi 4 novembre, le même Mitch Johnson s'est voulu rassurant sur l'état de santé de la légende. "Il va bien. Il est impossible de mettre des mots sur l'impact qu'il a sur la franchise, les joueurs qu'il a coachés, les entraîneurs qu'il a formés, et sur la ville de San Antonio", a ajouté Johnson, indiquant que "sa santé est la priorité n°1". "J'ai pu lui parler la nuit dernière, le moral est bon. Il va aller mieux. Il va bien, et on a hâte de passer outre ce moment."