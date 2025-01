NBA Paris Games. Spurs - Pacers : "Changer le basket français", l'annonce choc de Wembanyama

Ce jeudi soir, la quatrième édition des NBA Paris Games débute avec la première des deux confrontations entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Pacers de Tyrese Haliburton. C'est le grand soir pour "Wemby", attraction de ce rendez-vous planétaire.

Star de la NBA, Victor Wembanyama est de retour en France dans le cadre de la quatrième édition des NBA Paris Games. Face aux Indiana Pacers du célèbre meneur Tyrese Haliburton, le Français et ses partenaires des San Antonio Spurs vont disputer deux rencontres : ce jeudi soir (20 heures) et ce samedi (18 heures). Ce mercredi soir, le prodige du basket français était de passage au JT de 20h sur TF1. Interviewé par Gilles Boulleau, "Wemby" a une volonté : il veut "rendre plus prépondérant le basket dans la culture française" : "Je veux changer le basket. Tout dépend du sens qu'on y met. Le basket français, j'ose espérer le changer, avec l'aide de personnes influentes dans le basket et le sport français". Selon lui, les NBA Paris Games programmées en France participent à cette quête de rendre encore plus populaire le basketball dans le pays. "Certes, il y a le public français qui est fidèle de la NBA, mais il y aussi ceux qui ne connaissent pas forcément, qui ne connaissent que les grands noms et qu'on essaye de rameuter. Si je le pouvais, les Spurs joueraient tous les ans à Paris".

Message envoyé à Team USA !

De retour à Bercy où il s'est incliné en finale des JO 2024 contre Team USA, Victor Wembanyama a confié à nos confrères de TF1 être très heureux de remettre les pieds à l'Accor Arena même s'il compte, cette fois-ci, s'imposer dans la salle parisienne : "Il reste encore certaines décorations des Jeux Olympiques dans les couloirs de la salle, ça fait plaisir de revenir ici, pas seulement après les JO mais les autres fois où j'ai joué ici avant. C'est une salle qui me tient à coeur. C'est très important de faire une bonne performance. On a un enchaînement de deux matches et il faut être concentré, rentrer avec un état d'esprit où on ne pense pas deux matches à l'avance, mais juste au prochain. Le contexte est incroyable pour moi, mais ma responsabilité est auprès de mon équipe et de mes coaches. Je suis concentré à fond sur la tactique".

Questionné sur les JO 2028 qui se dérouleront à Los Angeles, Victor Wembanyama a déjà planté le décor et envoyé un message à Anthony Edwards, Jayson Tatum et les superstars américaines : "Bien sûr c'est possible, et en tant qu'équipe de France, quand on rentre dans une compétition, c'est uniquement pour la gagner rien d'autre, et j'espère jouer ma part".

Un emploi du temps chargé

À Paris, "Wemby" a fait le tour des festivités. Présent au défilé Louis Vuitton de la Fashion Week aux côtés des acteurs Bradley Cooper, Omar Sy et de l'homme d'affaires Bernard Arnault, le Français a également assisté à PSG - Manchester City ce mercredi avec ses partenaires. L'ancien joueur de Nanterre 92 a également inauguré deux terrains de basket dans sa ville natale du Chesnay-Rocquencourt (Yvelines). L'occasion d'échanger quelques minutes avec des dizaines d'enfants licenciés : "C'était un rêve pour moi d'avoir un terrain de qualité en libre-service où m'entraîner lorsque j'étais petit", a déclaré Victor Wembanyama à l'origine du projet.

À quelle heure débute le NBA Paris Games ?

Le début du premier match des NBA Paris Games opposant les San Antonio Spurs du Français Victor Wembanyama aux Indiana Pacers de Tyrese Haliburton est prévu ce jeudi 23 janvier à 20h, à l'Accor Arena de Paris.

Sur quelle chaîne regarder le NBA Paris Games ?

Détenteur des droits TV des NBA Paris Games, Canal+ diffusera les deux affiches en clair.

Comment suivre le NBA Paris Games en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la première affiche des NBA Paris Games en 2025 entre les Spurs et les Pacers sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les cinq majeurs des San Antonio Spurs et des Indiana Pacers ?

Spurs : Paul, Vassell, Castle, Barnes, Wembanyama.

Pacers : Haliburton, Sheppard, Mathurin, Siakam, Turner.

