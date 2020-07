Blessure de Kylian Mbappé : quelle durée d'absence pour la star du PSG ?

MBAPPE - Blessé vendredi en finale de Coupe de France, Kylian Mbappé souffre d'une grosse entorse de la cheville droite. Combien de temps l'attaquant du PSG sera-t-il indisponible ? Pourra-t-il jouer contre l'Atalanta Bergame le 12 août en Ligue des champions ? Les avis divergent...

[Mis à jour le 27 juillet 2020 à 14h20] Le diagnostic concernant la blessure de Kylian Mbappé, contractée vendredi soir lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne, est tombé dès le lendemain de la rencontre face aux Verts : l'attaquant parisien souffre d'une "entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe à réévaluer dans 72h d'un point de vue clinique et imagerie", selon les termes du bulletin médical du club de la capitale. Mbappé, qui avait dû céder sa place, grimaçant, et qui était ensuite apparu en béquilles sur le bord de la pelouse, vendredi, et son club n'ont en revanche pas communiqué sur la durée d'indisponibilité du joueur. Une chose est certaine, le jeune buteur ne sera pas rétabli pour la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon, programmée ce vendredi 31 juillet. Peut-il, en revanche, espérer participer au quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame le mercredi 12 août prochain ? Rien n'est moins sûr...

Dès dimanche, le journal L'Equipe évoquait une durée d'indisponibilité d'au moins 15 jours et estimait dans ses colonnes que le rétablissement express de Kylian Mbappé pour le match face à l'Atalanta tiendrait du "miracle", indiquant par ailleurs que même si le joueur se rétablissait rapidement de cette blessure, il ne se présenterait pas à 100 % de ses moyens physiques face aux Italiens. Du côté du Parisien, le ton se voulait un peu plus optimiste avec un délai de récupération estimé entre 10 et 15 jours. Dans le camp médical, les avis divergent également. Interrogé pendant le week-end par RMC Sport , le médecin du sport Frédérik Taouss, indiquait ainsi : "C'est le 12 août, dans moins de trois semaines, donc franchement… Un ligament met trois semaines pour cicatriser quand il est déchiré. Quand il y a un seul ligament on peut prendre le risque (...) Mais là, faire jouer un joueur de ce niveau avec un risque de sur-blessure sur une cheville fragile… Il peut se blesser plus gravement et avoir ensuite une indisponibilité de plusieurs mois". Une analyse que ne partage pas tout à fait Edouard Lipka, ancien docteur de l'équipe de France de foot, qui expliquait dimanche sur le site Internet de France TV Sport qu'il fallait attendre les prochains examens (qui devraient avoir lieu ce mardi) pour en savoir plus sur la durée d'indisponibilité de l'attaquant du PSG. "Une IRM n'est pas toujours fiable quand elle est fait juste après une blessure, tout est gonflé, indiquait-il. Ce n'est qu'après 4 ou 5 jours, que l'on peut observer plus de choses. S'il arrive en marchant relativement correctement lors de cette IRM, ce sera très bon signe (...) Ils ne prendront pas de risque contre Lyon, mais il jouera contre Bergame à mon avis".

Kylian Mbappé a rejoint le PSG, en provenance de Monaco, le 31 août 2017. Pour s'offrir les services du prodige, le club parisien avait conclu à l'époque un deal prévoyant un prêt assorti d'une option d'achat automatique de 180 millions d'euros. L'attaquant a rapidement pris ses marques au Paris Saint-Germain en enchaînant les buts en Ligue 1 et en Ligue des champions. Sur la lancée de la Coupe du monde, pendant laquelle il s'est révélé au niveau mondial, la saison 2018-2019 lui a permis de passer encore un nouveau palier en club et d'être désormais considéré comme l'un des meilleurs (et des plus chers) joueurs du monde. Mbappé, est lié au PSG par un contrat courant jusqu'en 2022.

Si Kylian Mbappé impressionne le monde du foot par son style de jeu déroutant et ses accélérations foudroyantes, ce sont bien ses statistiques qui font de lui, à seulement 20 ans, l'un des attaquants les plus convoités de la planète. Après trois saisons, Mbappé a en effet déjà inscrit plus de 90 buts avec le PSG, toutes compétitions confondues. Il a également fait trembler les filets à 13 reprises en 34 sélections en équipe de France, le tout en n'évoluant pas, la plupart du temps, dans un rôle d'avant-centre pur. Kylian Mbappé a également battu de nombreux records de précocité depuis ses débuts professionnels. A Monaco, il est devenu le plus jeune buteur du club, en février 2016, à tout juste 17 ans, puis le plus jeune buteur dans une demi-finale de Ligue des Champions, en marquant contre la Juventus Turin au printemps 2017. Il est ensuite devenu le plus jeune buteur du PSG en Coupe d'Europe à 18 ans et 8 mois, en marquant face au Celtic Glasgow, puis le plus jeune joueur du monde à dépasser les dix réalisations en Ligue des Champions. En mars 2019, il est aussi devenu le plus jeune joueur à atteindre le cap des 30 sélections dans l'histoire de l'équipe de France (20 ans et 3 mois).

Kylian Mbappé perçoit un salaire net proche des 18 millions d'euros par an dans la capitale mais le PSG, bien conscient de posséder dans ses rangs un joueur capable de lui faire passer un cap au plus haut niveau européen mais aussi d'attirer la convoitise de grands clubs (le Real Madrid, en particulier), aurait décidé de prendre les devants. Selon la presse espagnoles, le club parisien envisagerait, pour "verrouiller" le dossier Mbappé, de proposer à son attaquant une prolongation de contrat assortie d'un salaire gigantesque de 40 millions d'euros par an, pour un contrat qui pourrait courir jusqu'en 2024.