Raphaël Varane : toujours incertain pour la Coupe du monde ? Deschamps sème le doute

Appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022, Raphaël Varane reste incertain pour la compétition.

Blessé depuis plusieurs semaines, Rahpaël Varane a déclaré il y a quelques jours qu'il était apte à jouer le premier match de la Coupe du monde face à l'Australie le 22 novembre prochain, critère indispensable pour Didier Deschamps. Mais en conférence de presse pour justifier la liste, Didier Deschamps s'est montré un peu évasif sur l'état de santé du défenseur de Manchester United.

"Raphaël ne va pas jouer (ce week-end) mais il sera disponible pour le premier match (...) Il est dans une phase de réathlétisation, avec des courses. On sait ce qu'il va faire demain, ce qu'il va faire après-demain. Après, il y a des délais. Il y a des étapes à franchir et il en a déjà franchi certaines.

Raphaël Varane est né le 25 avril 1993 à Lille. Dès l'âge de 9 ans, Raphaël Varane est repéré par le Racing Club de Lens qu'il intègre en 2002. Plus précoce que les autres recrues, il signe en 2010 un contrat professionnel de trois ans avec le club. Il participe alors au Championnat de France amateur, et est engagé dans l'équipe de France des moins de 18 ans.

C'est à seulement 17 ans que Raphaël Varane passe professionnel. Il est titularisé en Ligue 1, et sélectionné en équipe de France espoirs. Alors que Lens est relégué en Ligue 2, il rejoint le Real de Madrid sur les conseils de Zinedine Zidane pour la somme de 10 millions d'euros. Il signe avec le club espagnol pour six ans.

Il dispute son premier match en septembre, et joue parfaitement son rôle avec un calme et une maturité impressionnants. Trois jours plus tard, de nouveau titularisé, il marque un but. Dans les jours suivants, Varane participe à son premier match de Ligue des champions. En 2011, il participera à neuf matchs du championnat espagnol, quatre de Ligue des champions et deux de Coupe d'Espagne.

En 2012, alors qu'il obtient le maillot de numéro 2 au Real, il est appelé par le tout nouveau sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps pour participer à un match amical face à l'Uruguay. Il reste sur le banc de touche mais, après ses excellentes prestations de fin 2012 et début 2013 au Real, il revient en mars avec les Bleus et est titularisé contre la Géorgie. Il devient ainsi le plus jeune défenseur à débuter un match au sein de l'équipe de France.

Dès lors, il devient titulaire indiscutable tant au sein du Real Madrid (avec qui il gagne la Ligue des champions, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Roi en 2014), qu'au sein de l'équipe de France. Avec cette dernière, il participe à la Coupe du monde 2014 au Brésil en étant systématiquement sélectionné. Il fait aussi partie de le l'équipe battue face au Portugal en finale de l'Euro en 2016.

En 2017, Varane réalise le doublé Ligue des Champions - Liga pour la première fois de sa carrière. La saison d'après, le Real Madrid conserve son titre européen, malgré une saison compliquée sur la plan national. En juillet 2018, Raphaël Varane mène l'équipe de France à un deuxième sacre mondial en Russie. Sacré Champion du monde aux côtés de ses coéquipiers Benjamin Pavard ou Olivier Giroud, le défenseur tricolore poursuit son aventure sous le maillot tricolore. En 2021, il fait partie de la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps pour disputer l'Euro. Cette saison, le Real Madrid fait chou blanc, ne remportant aucun trophée, une première depuis 2015.

Evoluant au sein de l’un des plus grands clubs d’Europe, Raphaël Varane affiche un palmarès bien fourni. Sacré Champion d’Espagne pour la première fois en 2012, le défenseur français soulève à nouveau le trophée associé à la victoire en Liga à deux reprises, en 2017 puis en 2020. Entre 2012 et 2020, Raphaël Varane remporte également pas moins de 14 titres sous le maillot du Real Madrid : 1 Coupe du Roi (2014), 2 Supercoupe d’Espagne (2017 et 2020), 3 Supercoupe de l’UEFA (2014, 2016 et 2017), 4 Coupes du monde des clubs (2014, 2016, 2017 et 2018) et surtout 4 Ligue des champions (2014, 2016, 2017 et 2018). Avec ce palmarès en club, Raphaël Varane s’inscrit parmi les meilleurs joueurs français de sa génération. Et c’est sans compter sur le titre de Champion du monde acquis en 2018 avec les Bleus après la finale de Coupe du monde remportée par la France face à la Croatie.

Avec un salaire proche des 9 millions d’euros par an, Raphaël Varane se situe dans la moyenne des salaires versés par le club du Real Madrid aux joueurs de son effectif. A titre de comparaison, Karim Benzema qui évolue en 2021 sous le même maillot, émarge à 10 millions d’euros par an au poste d’attaquant, tandis que Dani Carvajal plafonne à 5 millions d’euros par an. Comme pour tous les footballeurs professionnels, le salaire de Raphaël Varane ne tient pas compte des éventuels bonus de victoire et de titres. Il faut également ajouter les revenus liés aux différents contrats publicitaires pour avoir une idée plus précise de combien gagne Raphaël Varane chaque année.

Raphaël Varane se marie à sa compagne Camille Tytgat au printemps 2015. Ensemble, le couple donne naissance à un premier enfant, un garçon né le 9 mars 2017 et prénommé Ruben. La famille de Raphaël Varane s’agrandit à l’automne 2020 avec la naissance, le 25 octobre, d’une petite fille prénommée Anaïs. A noter que dans le nord de la France, le nom de la famille Varane n’est pas toujours associé au prénom Raphaël. Le défenseur tricolore a un demi-frère né en 2001 et qui suit également un parcours de footballeur. En 2018, la France découvre un autre membre de la famille de Raphaël Varane à l’occasion de l’élection de Miss France 2019. Elue comme représentante du Nord-Pas-de-Calais, Annabelle Varane n’est autre que la sœur du numéro 4 de l’équipe de France de football.