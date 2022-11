Karim Benzema : blessé, mais dans la liste de Deschamps, quel est son état de santé ?

BENZEMA. Malgré des petites blessures récurrentes depuis quelques semaines, Karim Benzema sera bien présent dans la liste de Didier Deschamps.

Il ne devrait plus jouer d'ici la Coupe du monde. Selon les informations de nos confrères de l'Equipe, Karim Benzema ne jouera pas le dernier match du Real Madrid avant la trêve internationale due à la Coupe du monde 2022 au Qatar à partir du 20 novembre. Pour rappel, Karim Benzema n'a pas joué quatre de ses cinq derniers matchs avec le Real Madrid en raison d'une blessure récurrente à la cuisse. Il avait pu reprendre face au Celtic (5-1), il y a une semaine, en Ligue des champions, mais avait ressenti une nouvelle gêne lors des entraînements suivants comme le rappel L'Equipe.

De quoi mettre un doute sur sa présence dans la liste ? Didier Deschamps a expliqué à plusieurs reprises et notamment dans une interview à Brut le 27 octobre dernier, qu'il ne prendrait pas un joueur blessé ni un joueur qui ne pourrait pas jouer le premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde (Australie le 22 novembre). "C'est clair et net. Ça, je l'ai dit. Je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition, même s'il y en a qui peuvent sortir des exemples de 2018 sur nos deux latéraux qui étaient Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Ils étaient guéris. Après, c'est une condition athlétique. Et entre le moment où j'ai fait la liste et ce qui aurait dû se passer qui ne s'est pas passé… voilà. Mais partir sur une grande compétition avec des joueurs qui ne sont pas aptes, déjà ça occupe beaucoup trop l'attention, et pour ceux qui ont à jouer, ça monopolise aussi le staff médical. Moi, je considère qu'il faut partir avec des joueurs valides et aptes."

Benzema Ballon d'or. Karim Benzema est donc le meilleur jour du monde. En recevant le Ballon d'Or lundi 17 octobre, l'attaquant du Real Madrid a rajouté son nom à la prestigieuse liste des lauréats ; celle où figurent les Français Zidane, Kopa, Platini et Papin, celle où tous les enfants jouant au foot rêvent d'apparaître un jour. A la réception de son trophée, remis des mains de son mentor, modèle et ancien coach Zizou, l'avant-centre des Bleus a prononcé un discours remarqué.

"Je repense à tout le travail fourni, je n'ai jamais lâché parce que c'était un rêve de gamin. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et les deux modèles de ma vie, Zizou et Ronaldo, m'ont donné de la motivation. [...] Il y a eu des moments plus difficiles pour moi. Des périodes où, par exemple, je n'étais pas en sélection. Je travaillais beaucoup aux entraînements et mon entraîneur me disait de conserver ma joie de jouer et, qu'un jour, je gagnerais ce trophée-là. Je suis fier de mon parcours. Et, comme je l'ai dit, ça a été difficile. Pour mes parents, pour ma famille… Mais ça n'a fait que me renforcer mentalement" a déclaré Karim Benzema.

Et d'ajouter : 'Je vais continuer comme cela, j'aimerais remercier mes coéquipiers, mon grand président Florentino Perez. Il a toujours été droit avec moi. Je n'oublie pas (Jean-Michel) Aulas et l'Olympique Lyonnais, sans eux, je n'aurais pas pu réaliser mon rêve.

Ce Ballon d'Or, c'est individuel, mais ça reste le Ballon d'Or du peuple. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Après la trentaine, beaucoup montent de niveau. C'est de la détermination, du travail. Je m'entraîne beaucoup plus, je me dis qu'il ne faut rien lâcher. J'ai toujours de l'ambition, j'aimerais gagner la Coupe du monde avec l'équipe de France parce que ce sont des choses qui restent. J'espère être dans le groupe au Qatar, en tout cas c'est objectif parce que j'ai une grosse confiance en moi, j'ai de l'ambition. J'ai envie d'aller au Mondial et tout faire pour le gagner"

Un peu plus tard, dans la soirée, Karim Benzema s'est exprimé de manière pus décontractée, acceptant de dire quelques mots aux journalistes présents pour couvrir l'événement. En conférence de presse, d'abord, le joueur devenu multi-millionnaire a explicité sa formule sur le "Ballon d'Or du peuple". : "Il n'y a rien de politique. C'est juste une référence par rapport à d'où je viens, à tous mes fans qui m'ont soutenu à chaque instant, même dans les moments difficiles. J'ai envie de partager ce trophée avec eux parce que j'aime le partage et qu'ils le méritent". Un peu plus tard, il a ajouté : "On va dire que c'est le plus beau jour de ma vie".

Karim Benzema joue en effet avec un important bandage à la main depuis près de deux saisons désormais. Un strap qu'on lui pose avant chaque match et qui n'est pas sans susciter quelques interrogations parmi les fans des Bleus. Benzema s'est en réalité blessé à la main en janvier 2019, lors d'un match de Liga face au Betis Seville. Après un contact, l'attaquant madrilène avait alors chuté et s'était mal réceptionné sur la main droite. Bilan des courses : le petit doigt fracturé. Ce jour là, Karim Benzema, pétri de douleur, sera incapable de terminer la rencontre. Il sera pourtant aligné les jours suivants, son entraîneur de l'époque, Santiago Solari, jugeant la fracture peu problématique pour ses performances immédiates, comme pour le reste de sa carrière. Selon Le Figaro qui rappelle l'anecdote, Karim Benzema n'aurait depuis jamais pris le temps de soigner cet auriculaire déformé par la choc ! Ce qui explique cet impressionnant bandage qui lui enveloppe une bonne partie de la main à chaque match depuis. Le retour en équipe de France et la participation de Benzema à l'Euro auront encore retardé l'échéance. A moins que Benzema ait fini par voir ce bandage comme une sorte de porte-bonheur...

En 2009, l'avant-centre intègre le club du Real Madrid. Son transfert est estimé à 35 millions d'euros. Mais les débuts sous le maillot madrilène ne sont pas faciles. Son entraîneur, Manuel Pellegrini lui préférant l'attaquant Gonzalo Higuain, Karim Benzema passe plus de temps sur les bancs de touche que sur la pelouse.

En 2010, José Mourinho reprend les rênes du club merengue et pousse le footballeur français dans ses retranchements, n'hésitant pas à le prendre à partie dans la presse. Mais Karim Benzema ne se laisse pas déstabiliser et travaille. Ses efforts payent puisqu'il termine deuxième meilleur buteur du club en marquant 26 buts, toutes compétitions confondues, juste derrière la star du club, Cristiano Ronaldo.

La saison 2011/2012 donne à l'attaquant une nouvelle dimension. En effet, Karim Benzema se voit récompenser d'une place de titulaire indiscuté. A de nombreuses reprises, le footballeur se montre décisif si bien que la presse espagnole le qualifie régulièrement de sauveur. Surnommé Karim Benzegoal, l'avant-centre est sacré meilleur buteur français de l'histoire du Real Madrid devant l'illustre Zinedine Zidane. L'avant-centre remporte la Ligue des Champions à quatre reprises entre 2014 et 2018 et une Liga en 2017, lors d'une des périodes les plus fastes pour le club merengue.

Si le succès est au rendez-vous sur la péninsule ibérique, le joueur peine à s'illustrer en équipe de France. Il détiendra même le triste record de 1 222 minutes passées sans marquer de but. En 2014, il retrouve les chemins des filets et s'envole pour la Coupe du monde au Brésil où la France s'inclinera en quart de finale. En 2021, l'attaquant français est désormais l'un des capitaines du Real Madrid. Il a notamment inscrit le 1000e but de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions en 2021. Il remporte de nouveau la Ligue des champions avec les Merengue en 2022.

Présent au Real Madrid depuis 2009, l'attaquant a souvent prolongé son contrat. Mis en concurrence plusieurs fois, Benzema a toujours su conserver sa place de titulaire à Madrid. En 2019, il perçoit un salaire de 10 millions d'euros, ce qui fait de lui, l'un des Français les mieux payés du monde.

Karim Benzema a eu une fille, Mélia, en février 2014 avec une jeune infirmière, Chloé de Launay. Cependant, le couple s'est séparé deux ans après. Depuis, le Français entretient une idylle avec une mannequin Cora Gauthier, qui lui a donné un fils, prénommé Ibrahim. Le Français n'aime pas exposer sa vie privée, mais lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2022, le Français s'est affiché aux côtés du mannequin américain Jordan Ozuna.