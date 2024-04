Ligue des champions 2023-2024 : quelle date pour la demi-finale PSG - Dortmund ?

Retrouvez l'intégralité des résultats de la Ligue des Champions et le calendrier des rencontres.

Les supporters réclamaient une "remontada", Paris l'a fait ! Mardi 16 avril, les Parisiens se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions en s'imposant assez largement face au FC Barcelone sur le score de 4-1. Après la défaite 3-2 du match aller et alors que les Parisiens étaient menés 1-0 après quelques minutes de jeu lors de ce match retour, la confrontation s'est complétement inversée après le carton rouge reçu par le défenseur uruguayen Ronald Araújo. Pour la première fois donc, Paris s'est qualifié pour une demi-finale de Ligue des champions après avoir perdu le match aller.

Face aux Parisiens, il n'y aura pas l'Atletico Madrid d'Antoine Griezmann. Malgré la victoire au match aller des Colchoneros, les Espagnols ont sombré face à la furia allemande. Le Borussia a tout renversé sur son passage pour s'imposer 4-2 dans un match retour spectaculaire. Dortmund retrouvera donc le PSG le 30 avril ou le 1er mai pour le match aller, et une semaine plus tard, le 7 ou 8 mai pour le match retour. Le Borussia Dortmund recevra le premier match, et le match retour, le 7 ou 8 mai, donc, aura lieu au Parc des princes. Le 8 mai pourrait d'ailleurs poser problème en raison de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille.

Pour rappel, les deux équipes se sont déjà affrontées cette année lors de la phase de poules avec une victoire 2-0 au Parc des Princes et un timide match nul 1-1 qui a permis aux Parisiens à l'époque de se qualifier pour les huitièmes de finale.

17 avril (21h)

Bayern Munich - Arsenal

Manchester City - Real Madrid

Quel est le calendrier de la Ligue des champions ?

Les phase à élimination directe a débuté avec les huitièmes de finale dès le 13 février 2024. Quant à la finale, elle a été fixée au 1er juin 2024 à Wembley.

Demi-finales : 30 avril-1 er mai et 7-8 mai 2024

mai et 7-8 mai 2024 Finale : 1er juin 2024

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.