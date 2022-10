Karim Benzema Ballon d'Or : l'affaire Valbuena l'a-t-elle privé de trophée ?

BENZEMA. Le trophée lui échappe depuis des années. Ce lundi, Karim Benzema devrait enfin être sacré Ballon d'Or après une saison exceptionnelle et surtout une longue attente...

Karim Benzema peut-il voir s'échapper le Ballon d'Or 2022 ? La presse sportive dans son ensemble, et même quelques fuites de la presse espagnole, assurent que l'attaquant français du Real Madrid va être sacré ce soir meilleur joueur de la dernière saison, lors de la cérémonie rituelle organisée à Paris. Avec 44 buts, 15 passes décisives, un titre de champion d'Espagne et un autre en Ligue des champions, la saison 2021-2022 aura incontestablement été celle du natif de Lyon, qui a en plus signé son retour en équipe de France avec une victoire en Ligue des nations, après l'échec cuisant de l'euro.

Après des années d'hégémonie du duo Messi-Ronaldo qui a trusté les 10 derniers palmarès, Karim Benzema voit ainsi la fin d'une longue attente se profiler. Et s'il a bien souvent été privé de Ballon d'or pour des raisons sportives, d'aucuns feront remarquer que la star du Real a aussi pâtit régulièrement de considérations extrasportives ces dernières années. L'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, qui a explosé en 2015, mais aussi la longue mise à l'écart de Karim Benzema de l'équipe de France, en particulier dans la course au sacre en 2018, auront joué à plusieurs reprises et probablement fait chuter le buteur dans le classement du Ballon d'Or.

Benzema 8 fois classé au Ballon d'Or

Cinquième joueur le plus nommé au palmarès du Ballon d'Or depuis sa création, avec huit nominations, Karim Benzema a terminé 19e en 2011, 21e en 2012, après une saison de 35 buts marqués et 20 passes décisives réalisées. Il se hissait à la 16e place en 2014, puis à la 20e place en 2015 avant de... disparaître du top-30 en 2016. Et on peine à en comprendre la raison puisque le Français sortait alors d'une saison de 30 buts inscrits et 8 passes décisives, avec un titre de Champions League avec le Real à la clé. De Ronaldo à Modric, le jury du Ballon d'Or avait retenu pourtant six joueurs de Madrid à l'époque... L'affaire Valbuena était évidemment passée par là.

Karim Benzema fera son retour dans le classement du Ballon d'Or en 2017, à la 25e place cette fois, avec "seulement" 19 buts et deux titres en Liga et en Ligue des champions. Il reviendra en 2018 à la 17e place, en 2019 en 26e position et terminera en 2021 à la quatrième place, la seule fois où il intégrera les dix premiers.

Buteur lors du Clasico dimanche 16 octobre face au FC Barcelone, Karim Benzema a désormais tout pour devenir le nouveau Ballon d'Or, le 5e Français de l'histoire à l'obtenir. Du point de vue des statistiques, la victoire du capitaine du Real semble être inévitable. Au cours de la saison 2021-2022, Karim Benzema a été impliqué dans 59 buts avec 44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, soit la meilleure statistique depuis le début de sa carrière.

En Liga, le Français a été sacré meilleur joueur du championnat, mais également meilleur buteur avec 27 buts, remportant par conséquent son premier trophée de Pichichi. En Ligue des champions, en plus d'avoir remporté une nouvelle fois la plus prestigieuses des compétitions en 2022, Karim Benzema a été sacré meilleur joueur et meilleur buteur avec 15 réalisations, un chiffre seulement atteint par Robert Lewandowski ou un certain Cristiano Ronaldo.

Sur le papier, l'attaquant du Real Madrid n'a pas beaucoup de concurrence pour cette édition 2022 du plus prestigieux trophée individuel. Tout d'abord, Karim Benzema est dans un club mythique, le Real Madrid, et en est même le capitaine. Il a eu durant toute la saison une influence constante sur les rencontres en étant régulièrement décisif.

Au delà des statistiques, Karim Benzema a aussi remporté plusieurs trophées sur l'année 2021. En équipe de France, le Français a remporté la Ligue des nations, un trophée plus anecdotique que l'Euro de football, mais un trophée l'année de son grand retour en sélection n'est pas à négliger. En club, "KB9" ne pouvait pas faire mieux avec la victoire en Ligue des champions avec son club du Real Madrid et le championnat d'Espagne. Il y a quelques jours, en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, Karim Benzema a également remporté le trophée de meilleur joueur UEFA de l'année...