Adrien Rabiot : titulaire mais affaibli pour France-Argentine ? Ce que l'on sait

RABIOT. Absent en demi-finale face au Maroc en raison d'un mystérieux virus, Adrien Rabiot tiendra bien sa place en finale ce dimanche lors du très attendu France - Argentine. Le milieu sera titulaire mais sera-t-il pour autant à 100% ?

[Mis à jour le 18 décembre 2022 à 15h21] Les dernières nouvelles, positives, en provenance de l'équipe de France n'étaient donc pas du bluff. Dans la composition de départ donnée à la FIFA ce dimanche à une heure du coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde 2022, Adrien Rabiot est bien annoncé titulaire au sein du onze de départ des Bleus. Le milieu de la Juventus retrouve logiquement sa place dans l'entrejeu à côté d'Aurélien Tchouaméni, une présence sans doute vécue comme un soulagement par le staff de l'équipe de France mais aussi par Théo Hernandez et Kylian Mbappé tant Adrien Rabiot a apporté un précieux rôle de soutien pour écoper dans un couloir gauche parfois pris à défaut depuis le début de la Coupe du monde.

Homme d'"équilibre" du système bleu comme avoué par Didier Deschamps lui-même, Adrien Rabiot avait manqué la demi-finale face au Maroc mercredi, se sentant diminué et souffrant. Dès jeudi, un communiqué de la Fédération française de football (FFF) se montrait optimiste, assurant que le milieu avait repris la course. La fin de semaine sera du même accabit avec une participation aux séances d'entraînements collectifs. Est-il pour autant rétabli et à 100% phsyiquement ? Rien n'est moins sûr tant le secret a été de vigueur au sujet de la santé du groupe bleu, d'Adrien Rabiot à Dayot Upamecano, aussi absent mercredi mais également Kingsley Coman ou Olivier Giroud, annoncés diminués en fin de semaine. Du bout des lèvres, la Fédération avait évoqué d'abord un "coup de froid" mardi, puis mercredi, dans L'Equipe, c'est le terme d'"état grippal" qui avait été rapporté ainsi que celui "d'état fébrile". Enfinn c'est de "petit syndrome viral" que parlait la FFF dans son communiqué de fin de semaine, au sujet de Kingley Coman qui est pour sa part resté "par précaution" à l'hôtel. Grippe, Covid au autre virus ? Rien n'aura fuité avant la finale sur le mal exact dont souffrent Rabiot et d'autres Bleus, la Fifa n'imposant plus aux équipes de réaliser des tests de dépistage du SARS-Cov-2.

Une titularisation rassurante tant son absence a été remarquée en demi-finale

La titularisation de Rabiot ce dimanche pour la finale est sans nul doute un élément important pour Didier Deschamps et l'équipe de France. Le joueur de la Juventus s'est brillamment imposé au milieu de terrain depuis le début du Mondial, en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Du début de la phase de poules jusqu'au quart de finale face à l'Angleterre, il a pour l'instant livré une copie presque parfaite aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, avec un rôle de stabilisateur précieux et quelques raids efficaces dans les défenses adverses qui lui ont d'ailleurs permis d'inscrire le tout premier but des bleus face à l'Australie. Une séquence qui ressemble fort à une rédemption pour le "poète maudit" du foot français.

Après avoir refusé de faire partie des onze suppléants sélectionnés pour remplacer les éventuels blessés durant la Coupe du monde en Russie il y a quatre ans, Adrien Rabiot aura dû expier sa faute avec plus de deux ans d'absence chez les Bleus. Son retour en sélection sera marqué par un échec à l'Euro 2021, sans vraiment briller à titre personnel, si ce n'est par procuration avec un nouvel esclandre de sa mère, Véronique Rabiot, en tribune lors du huitième désastreux face à la Suisse. Le tout sans compter ses bisbilles avec le PSG qui ont laissé quelques cicatrices béantes. Retour sur un parcours hors-norme.

Depuis ses débuts dans le football, Adrien Rabiot est régulièrement appelé pour défendre les couleurs de la France. D'abord chez les jeunes, puis avec l'équipe première. Plusieurs fois sélectionné chez les moins de 16 ans puis les moins de 17 ans à partir de 2010, il est "surclassé" à deux reprises chez les moins de 18 ans puis les moins de 19 ans et devient titulaire dès 2013 chez ces derniers, à l'occasion du Championnat d'Europe (défaite en finale face à la Serbie). La suite se passera chez les Espoirs où le sélectionneur d'alors, Willy Sagnol, lui accorde sa confiance dès les éliminatoires de l'Euro 2015.

L'année 2016 sera celle de l'intégration dans l'équipe A. Trop lente sans doute à son goût. Réserviste finalement non retenu pour l'Euro 2016, Rabiot joue une poignée de matchs après la compétition avec les Bleus, entrant parfois en toute fin de match et alternant le bon et le très moyen. La Coupe du monde 2018 approche alors à grands pas, la polémique aussi...

Dans un mail adressé à la FFF et au sélectionneur Didier Deschamps le 22 mai 2018, Adrien Rabiot, de nouveau réserviste, indique qu'il refuse de se mettre à la disposition de l'équipe pour remplacer les éventuels blessés durant le Mondial en Russie. Une réaction d'orgueil qui lui vaut alors d'être écarté de la sélection nationale pendant deux ans. Mais Didier Deschamps, magnanime, le rappelle en 2020 pour disputer la Ligue des nations et le sélectionne pour participer à l'Euro 2020, décalé en 2021 pour cause de pandémie.

"Il s'est passé ce qu'il s'est passé et je ne lui demande rien. On discutera", assurait alors le sélectionneur auprès du Parisien, précisant ne jamais avoir attendu d'excuses du joueur et promettant de ne pas en faire "un cas à part". "Surpris" par son retour et heureux d'avoir "bien discuté" avec Deschamps, le milieu de terrain se présentait pour sa part comme "un autre Rabiot" à la veille du championnat d'Europe et disait avoir "grandi et mûri". "Je ne lâcherai cette place pour rien au monde", soufflera-t-il aussi à la presse. Après son "énorme erreur" et en l'absence de "patron" au milieu de terrain, le joueur d'1m88 sait en tout cas pertinemment qu'il a une carte à jouer durant cette Coupe du monde 2022.

Une expérience des grandes compétitions avec le PSG, la Juve et même l'équipe de France. Une opportunité de s'affirmer au milieu de terrain en l'absence de Pogba.

avec le PSG, la Juve et même l'équipe de France. Une opportunité de s'affirmer au milieu de terrain en l'absence de Pogba. Une belle première moitié de saison à titre personnel avec la Juve en championnat, même si le club a complètement raté sa campagne de Ligue des champions en 2022. Des prestations inégales en bleu à l'instar de ses dernières apparitions en Ligue des nations, malgré un but inscrit face à la Croatie en juin (1-1).

à l'instar de ses dernières apparitions en Ligue des nations, malgré un but inscrit face à la Croatie en juin (1-1). Un caractère et un entourage qui ont montré qu'ils pouvaient nuire à l'ambiance dans le groupe France, y compris après l'esclandre de 2018.

qui ont montré qu'ils pouvaient nuire à l'ambiance dans le groupe France, y compris après l'esclandre de 2018.

C’est le 3 avril 1995, à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, qu’Adrien Rabiot voit le jour. Elevé par un père passionné de football, le jeune garçon tombe tout naturellement dans la marmite. En 2001, il commence à jouer au sein de l’US Créteil. Talentueux et prometteur, le footballeur en herbe tape dans l’œil des recruteurs du club de Manchester City qui lui proposent un contrat de formation. Une collaboration qui tourne court au bout de six mois seulement, car le club ne respecte pas, selon le clan Rabiot, certaines clauses du contrat. C’est donc après quelques mois passés à l’étranger que le jeune Adrien Rabiot revient en France. Après un passage par le Pau FC, le milieu de terrain intègre en 2009 le pôle Espoirs de Castelmaurou puis, l’année suivante, le centre de formation du Paris Saint-Germain.

Adrien Rabiot a tout juste 15 ans lorsqu’il commence son aventure avec le club parisien. Il est alors loin de se douter qu’il en deviendra l’un des joueurs emblématiques pendant près de neuf saisons et sera même surnommé "Le Duc". Avec les moins de 17 ans et les moins de 19 ans, le milieu de terrain décroche ses premiers titres et engrange de l’expérience. Il lui faudra attendre 2012 pour qu’un certain Carlo Ancelotti, alors entraîneur de l’équipe première, le remarque et lui fasse intégrer le groupe professionnel. L’aventure avec son club de cœur débute, alors que le jeune joueur n’a que 17 ans. C’est sous l’ère Laurent Blanc que le milieu de terrain obtient davantage de temps de jeu. Adrien Rabiot profite également des blessures de son concurrent direct, Thiago Motta, pour montrer son talent.

Désireux de jouer, Adrien Rabiot souhaite pourtant explorer de nouveaux horizons. Le footballeur envisage son transfert vers le club italien de l’AS Roma, mais l’opération se solde par un échec. Le club du PSG, lui tenant rigueur de cette volonté de partir, le place à l’écart de l’équipe pro au début de la saison 2014-2015. Sous pression, Adrien Rabiot se réengage et obtient dans la foulée sa première titularisation en Ligue 1. Les saisons suivantes, il s’impose peu à peu comme un joueur essentiel du dispositif parisien. Avec l’arrivée de l’entraîneur Unai Emery en 2016, Adrien Rabiot acquiert une nouvelle dimension et devient une pièce maîtresse, notamment lors des matchs de Ligue des champions.

La saison 2018-2019 est la dernière que le milieu de terrain passe sous les couleurs du Paris Saint-Germain. En conflit avec la direction, Adrien Rabiot sera écarté des terrains une bonne partie de la saison. Libéré de son contrat avec son club formateur, le footballeur s’engage en 2019 avec le club de la Juventus de Turin. Après des débuts poussifs, il s’impose progressivement parmi les Bianconeri.

Adrien Rabiot Age : 27 ans

27 ans Poste : milieu de terrain

milieu de terrain Club actuel : Juventus de Turin

Juventus de Turin Salaire : 7 millions d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 11 matchs joués en Serie A cette saison, 3 buts inscrits et 2 passes décisives

5 matches joués en Ligue des champions et 2 buts inscrits

13 matchs joués en équipe de France au total et un but inscrit Quelques trophées : Championnat de Ligue 1 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019 (PSG)

Coupe de France 2016 et 2018 (PSG)

Coupe de la Ligue 2015, 2016, 2017 et 2018 (PSG)

Championnat de Serie A 2020 (Juventus de Turin)

Supercoupe d’Italie 2020 (Juventus de Turin)

Coupe d’Italie 2021 (Juventus de Turin)

La presse se fait régulièrement l’écho de la relation d’Adrien Rabiot avec sa mère Véronique Rabiot, qui n’est autre que son agent. Un partenariat qui dénote dans l’univers du football et qui fait l’objet de très nombreux commentaires. Considérée par certains comme trop protectrice voire autoritaire (elle s'en est d'ailleurs expliquée dans Ouest-France récemment) ou, au contraire, comme l’un des artisans du succès de son fils, Véronique Rabiot a en tout cas plusieurs fois provoqué des tensions avec ses employeurs. En particulier le PSG.

Entre fin 2018 et mi-2019, Adrien Rabiot sera même mis à pied après avoir salué sur les réseaux sociaux la qualification de Manchester City face à son propre club en Ligue des champions. Une interview cinglante de Véronique Rabiot à l'Equipe viendra sceller le sort du joueur dans la capitale et son départ pour la Juve. Plus récemment, en 2020, Adrien Rabiot aurait refusé de rentrer à Turin après la crise du Covid, se mettant en "grève personnelle" pour contester une baisse de salaires, selon le journal La Stampa.

Adrien Rabiot serait pourtant classé à la cinquième place des joueurs les plus payés de la Juventus de Turin et même parmi toutes les équipes de football italiennes. A la signature de son contrat avec la Juve en 2019, il aurait également touché une prime s'élevant à 10 millions d'euros. Au sein de l'équipe du Paris Saint-Germain, le salaire d'Adrien Rabiot s'élevait à 3 millions d'euros en 2018-2019.

Chez les Bleus aussi la présence d'Adrien Rabiot sur le terrain et de sa mère en coulisses a pu provoquer la polémique. Après l'esclandre de 2018, la terrible élimination face à la Suisse lors du dernier Euro, en juin 2021, sera la source de fortes tensions entre Paul Pogba et Adrien Rabiot sur la pelouse, sous l'œil impuissant du sélectionneur. La rencontre aurait également été tendue en tribunes, où étaient rassemblées les familles des joueurs : Véronique Rabiot se serait ainsi laissée aller à des critiques acerbes sur les coéquipiers de son fils, provoquant notamment la colère des clans Pogba et Mbappé...

En 2019, l'international français a perdu son père, Michel Provost, d'origine Kabyle, atteint depuis de nombreuses années d'une grave maladie neurologique.