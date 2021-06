Luka Modric : âge, salaire, stats... Tout savoir sur la star de la Croatie

Luka Modrić est très attendu à l'Euro 2021, trois ans après une Coupe du monde où il a mené brillamment la Croatie jusqu'en finale avant d'être sacré Ballon d'Or. Stats, parcours, salaire... Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Luka Modric !

A 35 ans, Luka Modric sait qu'il n'a plus beaucoup de temps pour tenter d'offrir un premier titre majeur à la Croatie. Trois ans après la finale de la Coupe du monde perdue face à la France, le milieu de terrain du Real Madrid mène toujours à la baguette une sélection, certes vieillissante et privée de son compère du milieu Ivan Rakitic qui a déjà pris sa retraite internationale, mais qui dispose toujours d'éléments techniques, expérimentés et évoluant dans les meilleurs clubs européens. De quoi donner du fil à retordre à de nombreuses équipes dans cet Euro à condition de passer l'écueil d'un premier tour piégeux avec l'Angleterre, l'Ecosse et la République tchèque de retour dans une grande compétition internationale. Pour passer, la Croatie aura besoin d'un grand Luka Modric. Mais connaissez-vous bien le petit lutin du milieu croate ? Biographie, parcours, palmarès, stats... Voici tout ce qu'il faut savoir sur Luka Modric !

Luka Modrić naît le 9 septembre 1985, à Zadar, en Croatie (ex-Yougoslavie). Il grandit dans un pays en guerre avant de débuter sa carrière au sein du Dinamo Zagreb, en 2003. Rapidement, il se fait remarquer et est élu meilleur espoir croate en 2004. Son style de jeu très polyvalent lui vaut de devenir l’un des meilleurs joueurs nationaux et Luka Modrić reçoit alors de nombreuses propositions.

Convoité par plusieurs clubs européens, dont Arsenal, il décide finalement de rejoindre le rival anglais du club, Tottenham, en 2008. Il devient aussitôt l’un des milieux de terrain les plus reconnus de Premier League. Le 30 mai 2010, il prolonge son contrat avec l’équipe britannique pour six ans. Il joue la Ligue des champions 2010-2011 et reçoit une proposition de Chelsea lors du mercato la même année. Luka Modrić déclare alors publiquement être intéressé par de nouveaux défis.

Après de longs mois de négociations et de tiraillements, Luka Modrić signe finalement pour cinq saisons au Real Madrid, en août 2012, contre un chèque de 42 millions d’euros en faveur de son ancien club. Deux jours seulement après son arrivée, il remporte son premier trophée madrilène. C’est avec cette équipe qu’il gagne notamment la Liga, la Supercoupe d’Espagne et la Ligue des champions à plusieurs reprises.

En parallèle, Luka Modrić est aussi titulaire dans son équipe nationale. Il est même le capitaine de l’équipe de Croatie, qui brille lors de la Coupe du monde 2018, jusqu’en finale face à la France. Il est par la suite élu meilleur joueur de la Coupe du monde. Cette même année, Luka Modrić devient le premier joueur croate à remporter le Ballon d’or tant convoité. Il devient en mars 2021 le joueur ayant obtenu le plus de sélections dans l’équipe croate. En 2021, Luka Modrić affiche 136 sélections internationales au cours de sa carrière. Il compte également parmi les joueurs de l’équipe de Croatie pour disputer l’Euro 2020.

Luka Modrić est un joueur impressionnant, doté d’un très riche palmarès. En début de carrière, dans le club croate Dinamo Zagreb, il est champion de Croatie à trois reprises, en 2006, 2007 et 2008. Il est aussi vainqueur de la Coupe de Croatie en 2007 et 2008, et vainqueur de la Supercoupe de Croatie en 2006.

Avec Tottenham, il est finaliste de la coupe de la Ligue anglaise en 2009. Avec le Real Madrid, il est champion de la Liga en 2017 et 2020, vainqueur de la Coupe d’Espagne en 2014, vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en 2012, 2017 et 2020, vainqueur de la Ligue des champions en 2014, 2016, 2017 et 2018, vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA en 2014, 2016 et 2017, ainsi que vainqueur de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2014, 2016, 2017 et 2018.

En tant que capitaine de l’équipe de Croatie, il mène ses coéquipiers jusqu’à la finale de la Coupe du monde en 2018. A titre personnel, il reçoit de très nombreuses récompenses en tant que meilleur joueur : Ballon d’argent, Ballon d’or, meilleur milieu de terrain ou lauréat du prix Golden Foot.

Le salaire de Luka Modrić, au sein du Real Madrid, s’élève à 1,3 million d’euros par mois, soit plus de 15 millions d’euros brut par an. Payé comme l’un des leaders du collectif, Luka Modrić est en passe d’accepter une baisse salariale en raison à la fois de son âge (sa carrière de footballeur touche à sa fin) et de la crise sanitaire qui a de lourdes conséquences sur la trésorerie du club espagnol. Mais Luka Modrić n’entend pas encore renoncer à son statut de joueur de football… Il accepte donc de prolonger sa collaboration avec le club espagnol, tout en revoyant ses ambitions salariales à la baisse. Selon Nicolò Schira, Luka Modrić devrait accepter une baisse de 15 % de sa rémunération.

Luka Modrić grandit pendant la guerre de Yougoslavie. Son père est officier dans l’armée de Croatie et sa vie bascule lors des affrontements armés, lorsque sa maison familiale est détruite par un bombardement. Luka Modrić perd également son grand-père. En parallèle, la famille de sa mère, d’origine serbe, a été tuée par les Oustachis lors du génocide croate dans les années 1940.

Sur le plan sentimental, le milieu de terrain du Real Madrid partage une idylle avec son agent depuis 2007. Nommée Vanja Bosnic, la jeune femme gère sa carrière tout en l’accompagnant au quotidien. Luka Modrić se marie avec elle trois ans plus tard, en 2010, alors que la jeune mariée est déjà enceinte de leur premier enfant. Luka Modrić a trois enfants avec elle : Ivano, né en 2010, Ema, née en 2013 et Sofia, née en 2017.