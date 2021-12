"Yannick Agnel : Manaudou et Bernard "choqués", le nageur risque jusqu'à 20 ans de prison"

AGNEL. S'il a reconnu la matérialité des faits, le double champion olympique de natation Yannick Agnel a affirmé qu'il n'avait pas l'impression que ces derniers étaient réalisés sous la contrainte.

[Mis à jour le 15 décembre à 08h28] Après la mise en examen et la matérialité des faits reconnus dans l'affaire de viol sur une mineure, plusieurs nageurs reconnus ont pris la parole ces dernières heures tout en restant prudent car l'instruction est en cours. Parmi eux, le champion olympique Florent Manaudou qui se dit "choqué" après les accusations. "Comme tout le monde, on est surpris et choqué, mais je ne commente pas une affaire en cours" a réagi Florent Manaudou lundi 14 décembre depuis les Etoiles du Sport à Tignes.

Alain Bernard a été plus loquace de son côté dans une interview accordée à RTL lundi 14 décembre également. "On est surpris de cette situation. Une enquête est en cours, donc à partir de là, on ne peut se positionner ni d'un côté ni de l'autre. On est surpris et abasourdis (...) La natation, et le sport particulièrement, est le reflet de la société. Il y aura toujours des voleurs et des tricheurs dans la société et dans le sport. Des personnes avec un comportement déplacé dans tous les univers que ce soit politique, sportif, professionnel ou en entreprise".

Yannick Agnel ira-t-il bientôt en prison ? Après sa mise en examen pour viol et agression sexuelle, la procédure suit son cours et le nageur risque désormais jusqu'à 20 ans de prison selon l'article 222-24 du Code pénal, "le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans".

La Fédération de natation se constitue partie civile

"En conséquence, conformément à ce qui avait été envisagé par la Fédération au moment de la révélation par voie de presse de l'interpellation et du placement en garde à vue de Monsieur Agnel, la décision a été officiellement prise ce jour de se constituer partie civile auprès du tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire, que la Fédération déplore profondément. Les services fédéraux se tiennent à disposition de la victime pour l'accompagner dans cette épreuve et l'invitent à se rapprocher de son association partenaire Colosse aux Pieds d'Argile, spécialisée dans le soutien des victimes de violences sexuelles" a communiqué la FFN.

Que sait-on des accusations de viol pesant sur Yannick Agnel ?

D'après les informations de la procureure, les faits remonteraient aux années 2014 -2016 lorsque le nageur appartenait au club de Mulhouse. Yannick Agnel sortait de deux années d'entraînement aux Etats-Unis, dans la foulée de ses titres olympiques à Londres en 2012. Le nageur était rentré en France et avait pris une licence au Mulhouse Olympic Natation en septembre 2014. Il s'y est entraîné durant deux ans sous les ordres de Lionel Horter.

En conférence de presse ce lundi 13 décembre, la procureure de la République de Mulhouse Edwige Roux-Morizot a indiqué que l'ancien champion olympique a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés même si cette dernière indique que l'ex-nageur "n'avait pas le sentiment qu'il y a eu contrainte". Précisant l'âge du mis en cause et de la plaignante au moment des faits, la procureure a expliqué que "si les faits son constitutifs de viol c'est parce que vous n'ignorez pas qu'il existe une différence d'âge très importante entre les 13 ans de la victime présumée et les 24 ans de Yannick Agnel".

"Yannick Agnel est toujours présumé innocent", a tenu à indiqué par procureure, mais a déjà émis que la "contrainte" était établie selon la procureure. "Quand on a dix ans de différence d'âge il est évident que c'est une véritable contrainte bien sûr. La personnalité d'Agnel qui a pu entrer en ligne de compte, c'est quelqu'un qui a une personnalité forte. C'est ce qui caractérise pour nous les faits de viols et d'agression sexuelle", a-t-elle déclaré, ajoutant encore : "Yannick Agnel le regrette".

"Comme la majorité des plaintes en matière de viol, tout un cheminement psychologique a eu lieu chez la plaignante et qui a fait qu'elle a décidé, parce qu'elle allait mal, de déposer plainte", a indiqué devant la presse Edwige Roux-Morizot. "Tous les faits se sont déroulés sur l'année 2016. Cela s'est aussi produit en Thaïlande, à Rio, et à Tenerife je crois. Ce qui laisse penser qu'il y a eu plusieurs faits". Les investigations se poursuivent, Yannick Agnel a été placé sous contrôle judiciaire et n'est pas incarcéré.

Yannick Agnel en conflit avec le clan Horter ?

L'Equipe révèle que plusieurs nageurs ont été auditionnés ces derniers jours avant la garde à vue de Yannick Agnel. Et d'après plusieurs médias, cette affaire pourrait relancer la guerre entre le clan Horter et Yannick Agnel... Yannick Agnel et le club de Mulhouse sont en effet en conflit depuis la retraite du nageur. Il réclame au club 60 000 euros de primes non versées, ce que le club contestait. Dans cette affaire, Agnel avait gagné en première instance mais le club de Mulhouse a fait appel de la décision.

Qui est Yannick Agnel ?

Né le 9 juin 1992, Yannick Agnel est l'un des nageurs les plus titrés de la natation française. À peine âgé de 20 ans, il décroche aux Jeux olympiques de Londres ses trois premières médailles olympiques, dont deux en or sur le 200 m nage libre et le relais 4x100m et une médaille d'argent sur le relais 4x200. Il devient à cette occasion le premier nageur français à remporter deux médailles d'or lors d'une même olympiade. L'année suivante, le Nîmois renouvelle ses performances aux Championnats du monde de Barcelone en remportant le titre sur le 200 mètres nage libre, et sur le relais 4 × 100 mètres.

Yannick Agnel à la retraite

C'est juste après les Jeux olympiques de Rio en 2016 que le Nîmois Yannick Agnel est parti à la retraite. L'homme aux deux titres olympiques prendra cette décision après son élimination lors des séries du 200m nage libre. Après avoir repris ses études en intégrant l'université Paris-Dauphine, Yannick Agnel devient consultant pour France Télévisions en 2019.

Yannick Agnel et l'E-sport

L'ancien nageur est également très impliqué dans le domaine de l'E-sport en devenant directeur sportif de l'équipe professionnelle (MCES), une entité basée à Marseille qui excelle au haut niveau sur les jeux comme Fortnite, League of Legends ou Clash of Clans. Il anime également depuis quelques mois un podcast sur l'eSport en partenariat avec France Info et L'Equipe. Interrogé par le Figaro, l'ex nageur expliquait qu'il se sentait bien dans ce nouveau domaine. "Quand j'ai arrêté la natation, je me suis orienté vers les domaines qui me paraissaient être les bonnes décisions mais je me suis heurté à la réalité des choses: je n'étais pas réellement passionné par mes choix. J'avais besoin de toucher le radiateur pour me rendre compte qu'il était brûlant. Par effet d'entonnoir, j'ai analysé ce dans quoi je voulais réellement bosser dans le futur. Et j'ai trouvé ce qu'il me convenait, notamment avec le E-sport."

Yannick Agnel et Jordan Pothain

Considéré comme l'un des chefs de file à Rio, Yannick Agnel avait-il lâché l'équipe de France ? À l'époque, alors qu'il était engagé dans le relais 4x200m, Yannick Agnel déclarait forfait, laissant son équipe toute seule. Un choix difficile à encaisser à l'époque pour Jordan Pothain. "Chacun se fera son avis. On a été baigné dans le mensonge, beaucoup de mensonge a entouré ce relais". Il a même ajouté dans une interview à L'Equipe qu'"il a été malhonnête envers ses coéquipiers, les gens de l'équipe de France et envers moi aussi à titre individuel". Le principal intéressé a répondu à la polémique lors d'une conférence de presse, assurant qu'il aurait nagé "souffrant ou pas" si la direction nationale technique de la natation ne l'avait pas remplacé contre son gré. "Même à 40 de fièvre, je me serai défoncé, a-t-il ajouté. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais lâché personne, ni abandonné personne, et encore moins mon équipe."

Quelle est la pointure de Yannick Agnel ?

Le nageur nîmois possède des mensurations assez impressionnantes. Outre ses 2,02m (il mesurait 1,93m à 14 ans) et ses 90kg, le champion olympique de Londres chausse du 50.