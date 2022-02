Vitali Klitschko : qui est le maire de Kiev, ancien champion du monde de boxe ?

KLITSCHKO. De la lumière des rings de boxe à une place centrale dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est le maire de Kiev, Vitali Klitschko ?

Le combat était son quotidien dans les années 2000, c'est de nouveau le cas en ce début d'année 2022. Vitali Klitschko, maire de Kiev, est sous le feu des projecteurs en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, lui le multiple champions du monde poids lourds qui ne laissait guère de chance à ses adversaires. "Je n'ai pas le choix, je dois le faire. Je vais me battre !" S'est-il notamment exclamé après le début des hostilités entre les deux pays. "Je défendrai Kiev, les armes à la main. Je m'entraîne tout le temps, je fais des formations en tant qu'ancien officier et chef de la défense territoriale. Je n'ai pas perdu mes acquis, je me perfectionne tout le temps. Je sais tirer avec presque toutes les armes. (...) Tout agresseur doit le savoir : ce ne sera pas une balade, cela va lui coûter cher, nous ne nous rendrons pas."

Légende de la boxe, Vitali Klitschko est devenu le deuxième homme politique d'Ukraine. Le boxeur s'est déclaré candidat à la mairie de Kiev dès 2006, avant d'être élu député pro-européen en 2012. Lors de la révolution Euromaïdan de 2014 (nom donné aux manifestations pro-européennes en Ukraine, ayant débuté le 21 novembre 2013 à la suite de la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne au profit d'un accord avec la Russie), le boxeur s'est imposé comme l'un des principaux leaders et aurait pu se présenter à la présidentielle de 2014, avant de se retirer au profit de Petro Porochenko. En "compensation", l'ancien boxeur s'est emparé de la mairie de Kiev, ville ou il a été réélu deux fois.

Quelle est la carrière de boxeur de Vitali Klitschko ?

Avant de devenir un homme politique, Vitali Klitschko était donc une légende de la boxe. En amateur, le boxeur dominait sa catégorie et écrasait même la concurrence avec un bilan de 195 victoires pour 5 défaites. Favori pour le titre olympique, l'Ukrainien avait manqué les JO d'Atlanta en 1996 pour un contrôle positif à la nandrolone, c'est son frère Wladimir qui s'empara finalement de l'or. Après cet échec, l'homme se lança dans la boxe professionnelle avec succès. Durant sa carrière, il obtiendra de nombreuses ceintures de champion du monde poids lourds WBO (1999-2000) et WBC (2004-2005, 2008-2013) avec le deuxième plus gros pourcentage de KO de l'histoire (87,23%).

Qui est son frère Wladimir Klitschko ?

Si Vitali Klitschko est une légende de la boxe et une figure important en Ukraine, son frère, Wladimir Klitschko l'est également. Engagé dans l'armée, Wladimir suit le chemin de son frère et use d'une forte notoriété pour défendre son pays.

"J'appelle tous les partenaires internationaux à observer cette tragédie qui se déroule aujourd'hui en Ukraine et cette guerre insensée, qui ne fera pas de gagnants, seulement des perdants. Nous devons rester unis contre cette agression, contre l'agression russe. Ne laissez pas cela se produire et continuer en Ukraine. Ne laissez pas cela se produire en Europe, à la fin, dans le monde entier. Unis, nous sommes forts. Soutenez l'Ukraine."

Sur le plan sportif, Wladimir Klitschko est double champion du monde des poids lourds, de 2000 à 2003 et de 2006 à 2015, il détenait à l'époque les ceintures WBA (Super), WBO (Super), IBF et la ceinture mineure IBO. Il détient également le deuxième plus long règne consécutif en tant que champion du monde poids lourds (neuf ans et sept mois).