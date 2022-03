Christopher Nkunku : qui est le nouvel attaquant de l'équipe de France ?

Formé au PSG, Christopher Nkunku évolue désormais avec le RB Leipzig en Allemagne et affiche des statistiques impressionnantes. Son parcours, ses origines, son salaire et ses performances, découvrez tout ce que vous devez savoir sur celui qui a été convoqué pour la première fois avec l'équipe de France pour les matches amicaux de la fin mars 2022.

Biographie Christopher Nkunku. Christopher Nkunku est né le 14 novembre 1997 à Lagny-sur-Marne, ville située dans le département de Seine-et-Marne. Il débute dans le football dès l'âge de six ans dans le club de l'AS Marolles-sur-Seine. Il commence à être repéré par des clubs professionnels vers l'âge de 13 ans alors qu'il évolue en benjamins dans le club du RCP Fontainebleau. Après des tests non convaincants à Lens, au Havre ou encore à Monaco, il signe au PSG où il va débuter sa préformation avec l'INF Clairefontaine avant de rejoindre la formation du club de la capitale à ses 15 ans. Il débute en pro lors d'un match amical de présaison face aux Autrichiens de Wiener SC. En match officiel, il entre en jeu le 8 décembre 2015 lors d'un match de Ligue des champions. Le 18 juillet 2019, il rejoint le club allemand du RB Leipzig et s'y épanouit depuis.

Quelles sont les origines de Christopher Nkunku ?

Alors qu'il a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus de la fin mars 2022, Christopher Nkunku aurait pu ne jamais jouer pour l'équipe de France A. En effet, le titi parisien est d'origine congolaise. En février dernier, le joueur de Leipzig aurait choisi la formation des Léopards selon plusieurs médias. Une information ensuite démentie par l'entourage du joueur qui rappelait que l'équipe de France constituait un objectif majeur de la carrière de Christopher Nkunku. D'autant plus que l'ancien Parisien a déjà évolué sous le maillot des Bleus chez les jeunes. Il a joué des rencontres amicales avec les moins de 16 ans, puis à un tournoi amical avec les moins de 19 ans avant d'être convoqué en mars 2018 avec les Espoirs.

Quel est le salaire de Christopher Nkunku ?

Actuellement dans le club allemand du RB Leipzig, Christopher Nkunku touche environ 250 000€ par mois, soit 3 millions d'euros par an. Il a rejoint le club en juillet 2019 et son contrat dure jusqu'en juin 2024. Il est le septième plus gros salaire de son club et est représenté par l'influent agent israélien Pini Zahavi. Son dernier contrat au PSG lui octroyait un salaire de 110 000€ par mois, soit un peu plus de 1,3 millions d'euros par an.

Quelles sont les statistiques de Christopher Nkunku ?

Depuis le début de sa carrière en professionnel au PSG, le milieu de terrain français a connu des bas et des hauts. Mais depuis son arrivée à Leipzig, Christopher Nkunku fait incontestablement partie des meilleurs joueurs du championnat allemand et sa bonne forme est constante. Avec le club de la capitale, l'ancien titi parisien a joué 78 matches et a inscrit 11 buts et a délivré 4 passes décisives. Un total décevant pour un joueur au potentiel important. La saison 2018/19, le Français joue 22 matches en championnat, son plus grand nombre de rencontres avec le PSG, mais n'inscrit que trois buts. Il s'engage avec le RB Leipzig en fin de saison et se libère. Il a joué 123 matches sous les couleurs du club allemand et a inscrit 38 buts et délivré 42 passes décisives. Chaque saison, il semble élever son niveau de jeu et ses statistiques augmentent. Cette saison, il en est à 15 buts et 9 passes décisives en 27 matches de Bundesliga. Il est actuellement le quatrième meilleur buteur du championnat ainsi que le quatrième meilleur passeur. Il dispose aussi de plusieurs faits d'armes rares. En effet, en février 2020, il réalise une performance XXL en délivrant quatre passes décisives dans le même match face à Schalke 04. En septembre 2021, il inscrit un triplé sur la pelouse de Manchester City lors d'un match de poule de Ligue des champions. Il pourra donc étoffer ses statistiques au niveau international, peut-être, dès le 25 mars avec l'équipe de France qui joue face à la Côte d'Ivoire au stade Vélodrome.