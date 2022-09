DIRECT. Retraite de Federer : son corps a dit stop, un dernier tournoi avant la fin

FEDERER. Clap de fin pour Roger Federer qui a annoncé sa retraite ce jeudi 15 septembre via un long communiqué sur les réseaux sociaux.

17:10 - L'hommage de Roland-Garros Le Suisse, très aimé en France, n'a pas eu une histoire facile avec le tournoi parisien. C'est le seul Grand Chelem qui lui a longtemps échappé avant son sacre en 2009. 17:00 - Les "JO" disent merci à Roger Federer Il manquera un titre dans le palmarès monstrueux de Roger Federer, celui de champion olympique en simple. Médaillé d'argent à Londres en 2012, il a quand même été sacré champion olympique en double lors des JO de Pékin en 2008. 16:47 - "Un sentiment de tristesse" pour Toni Nadal Oncle de Rafael Nadal, Toni Nadal a fait part de sa tristesse sur RMC après l'annonce de la retraite de Roger Federer. "J'ai un sentiment de tristesse, de voir une icône du sport, un des joueurs les plus importants du tennis, qui annonce sa retraite. Cela fait beaucoup d'années que j'ai de l'admiration pour lui, son jeu, qu'on a joué contre lui. Il avait une situation difficile avec son genou, mais c'était un artiste. Rafael n'aurait pas été aussi fort sans Roger Federer. Il devait toujours élever son niveau. Avec Djokovic, chacun a fait évoluer le niveau de jeu des autres. C'est un très mauvais jour pour ceux qui aiment le tennis. J'ai un fils qui avait une admiration pour Federer, il attendait qu'il revienne et maintenant on sait que c'est son dernier match. Il avait la combinaison parfaite entre l'efficacité et la classe." 16:37 - La réaction d'Alcaraz après le départ à la retraite de Federer Le tout nouveau numéro 1 mondial et vainqueur de l'US Open, Carlos Alacaraz, a réagi sobrement et avec émotion face à l'annonce de la retraite de Roger Federer. 16:27 - "La fin d'une ère" pour la WTA Avec l'annonce de départ à la retraite de Roger Federer, la WTA en profite pour souligner la "fin d'une ère" avec le départ également à la retraite de la reine du circuit, l'Américaine Serena Williams. 16:20 - "Je t'aime" lance Juan Martin Del Potro Sur les réseaux sociaux, l'annonce de la retraite de Roger Federer provoque de nombreuses réactions comme l'Argentin Juan Martin Del Potro qui lance tout simplement un "Je t'aime" et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour le tennis mondial. 16:14 - 20 titres du Grand Chelem En annonçant sa retraite ce jeudi, Roger Federer laisse 20 titres du Grand Chelem derrière lui avec 8 Wimbledon, 6 Open d'Australie, 5 US Open et 1 Roland Garros. 16:10 - "Ce fut un privilège" lance le tournoi de Wimbledon "Ce fut un privilège d'être témoin de votre parcours et de vous voir devenir un champion dans tous les sens du terme", a lancé le tournoi londonien de Wimbledon, théâtre de la légende Roger Federer. 15:50 - Un dernier tour de piste lors de la Laver Cup Roger Federer fera encore un dernier tour de piste sur les courts de tennis à l'occasion de la Laver Cup qui se disputera à Londres du 23 au 25 septembre prochain. 15:46 - Federer à la retraite ! Le Suisse a annoncé sur les réseaux sociaux son départ à la retraite après la Laver Cup.

Sur les réseaux sociaux ce jeudi 15 septembre, Roger Federer a annoncé son départ à la retraire, son communiqué :

"De tous les cadeaux que le tennis m'a offert au fil des années, le plus grand, sans aucun doute, a été les personnes que j'ai rencontrées en cours de route: mes amis, mes concurrents et, surtout, les fans qui donnent vie à ce sport", écrit d'abord le Suisse dans son message. "Comme beaucoup d'entre vous le savent, ces trois dernières années, j'ai dû relever des défis sous la forme de blessures et d'interventions chirurgicales, ajoute-t-il. J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière".

C'est une décision douce-amère, car tout ce que le Tour m'a apporté va me manquer, poursuit Roger Federer. Mais en même temps, il y a tellement de choses à célébrer. Je me considère comme l'une des personnes les plus chanceuses de la planète. On m'a donné un talent spécial pour jouer au tennis, et je l'ai fait à un niveau que je n'aurais jamais imaginé, pendant beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais cru possible".

"Les 24 dernières années passées sur le circuit ont été une aventure incroyable. J'ai parfois l'impression qu'elles sont passées en 24 heures, mais elles ont été si profondes et si magiques que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu une vie entière. J'ai eu l'immense chance de jouer devant vous dans plus de 40 pays différents. J'ai ri et pleuré, j'ai ressenti de la joie et de la douleur, et surtout, je me suis senti incroyablement vivant. (...) Au tennis: merci et je ne vous quitterai jamais", conclut-il.

Biographie Roger Federer. Roger Federer est né le 8 août 1981 à Bâle en Suisse. Fils d'un père suisse, Robert et d'une mère sud-africaine d'ascendance française et néerlandaise, Lynette, Roger a grandit à Münchenstein en Suisse alémanique, non loin de Bâle et des frontières allemandes et françaises. Il commence à jouer au tennis dès l'âge de huit ans en intégrant le club de TC Old Bys, situé à Bâle où il fait la connaissance de Marco Chiudinelli, autre joueur professionnel suisse. Si le Suisse met du temps à se décider entre la balle jaune et le football, il finira par se diriger vers le tennis où il réussit à devenir champion national dans les catégories juniors.

En 1995, Roger Federer intègre le Centre national suisse de tennis où ses débuts sont difficiles. Eloigné de ses proches, il doit aussi apprendre le français. Le "Maestro" continue de progresser et de développer son jeu pendant sa période "junior" où il termine numéro un mondial en 1998 après avoir gagné Wimbledon en simple garçon et en double. Il termine l'année en s'imposant à l'Orange Bowl devant Guillermo Coria. Il décide la même année de franchir l'étape supérieure et de passer chez les professionnels où il remportera énormément de trophées et se construira un statut de légende.

Au fil des ans, Roger Federer a su réinventer son jeu, comme peuvent le faire les plus grands sportifs. Il s'est entouré de Stefan Edberg entre 2014 et 2015 afin de développer ses volées, ses montées au filet et ainsi dominer encore plus les échanges. Une association fructueuse pour le Suisse dont la technique n'est plus à démontrer sur le circuit mondial.

Quel est le palmarès de Roger Federer ?

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Roger Federer a remporté 103 titres ATP dont 20 trophées du Grand Chelem (six Open d'Australie, un Roland-Garros, huit Wimbledon et cinq US Open). Six victoires au Masters de fin de saison, vingt-huit Masters 1000, une médaille d'Or aux JO en double avec Stan Wawrinka à Pékin en 2008, une médaille d'argent en simple aux JO de Londres en 2012 et la Coupe Davis en 2014 s'ajoutent à son palmarès. Depuis le début de sa carrière, Roger Federer a disputé 1526 rencontres pour un total de 1251 succès pour 275 défaites.

Quel est le classement de Roger Federer ?

N°1 mondial pendant 310 semaines lors de sa carrière, Roger Federer fait partie des cinq joueurs à avoir terminé au moins cinq saisons à la place de n°1 au classement ATP (avec Rafael Nadal, Jimmy Connors, Pete Sampras et Novak Djokovic). La première fois que le "Maestro" a occupé le premier rang date du 2 février 2004 et la dernière fois, le 18 juin 2018. Le natif de Bâle détient le record du plus grand écart entre la première et la dernière semaine à la place de n°1 mondial : 14 ans et 4 mois. Pour la première fois depuis avril 2001, Roger Federer n'est plus le numéro 1 suisse. C'est Henri Laaksonen qui a mis fin au règne de vingt et un an du "Maestro". Depuis le 11 juillet 2022, "Roger" ne figure plus dans le classement ATP.

Quelle est la fortune de Roger Federer ?

Grâce notamment aux gains des 103 titres qu'il a remporté, Roger Federer a massé depuis le début de sa carrière en 1998 plus de 130 millions de dollars (130,594,339 m de $) en prize money. En 2021, le Suisse est devenu le premier joueur de tennis milliardaire après avoir été le joueur de tennis le mieux payé de l'année pour la 16e saison consécutive.

Qui est Mirka, la femme de Roger Federer ?

Depuis le 11 avril 2009, Roger Federer est marié avec Miroslava "Mirka" Vavrinec, ancienne joueuse de tennis suisse d'origine slovaque. Ils se sont rencontrés lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000. En plus d'être sa compagne, Mirka gère la carrière de Roger Federer.

Ensemble, ils ont eu des jumelles le 24 juillet 2009 : Charlene Riva et Myla Rose Federer mais également des jumeaux le 6 mai 2014, Leo et Lenny.

Malgré sa réussite dans le tennis, Roger Federer a toujours su gérer la notoriété vis-à-vis de ses enfants : "Pendant longtemps mes enfants n'avaient aucune idée de mes réussites. Ils ont découvert par leurs amis que leur père était autrefois n°1 mondial. Ils étaient impressionnés et surpris. Nous n'avons jamais fait de mon succès un sujet important à la maison."

Roger Federer et sa fondation.

Ce n'est pas un secret, Roger Federer s'est toujours investi dans diverses actions humanitaires, notamment celles en faveur des enfants. En 2003, il a même créé la Fondation Roger Federer qui aide les personnes défavorisées dans le monde. Sa fondation qui promeut le sport, soutient des projets en Afrique du Sud, au Mali ou en Ethiopie notamment. Ambassadeur international de l'UNICEF, Roger Federer n'hésite jamais à faire des dons de soutien aux populations mondiales lors de catastrophes naturelles, sanitaires.

Le 18 mars 2022, le Suisse a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il donnerait 500,000$ pour porter assistance à des enfants ukrainiens : "Ma famille et moi sommes horrifiés en voyant les photos d'Ukraine et nous avons le cœur brisé pour les innocents qui ont été si terriblement affectés. Environ 6 millions d'enfants ukrainiens sont actuellement non scolarisés et nous savons que c'est un moment très critique pour leur fournir un accès à l'éducation et nous voudrions les aider à faire face à cette expérience traumatisante. Par l'intermédiaire de la Roger Federer Fondation, nous supporterons War Child Holland grâce à un don de 500 000$ pour favoriser l'accès à une scolarité pour les enfants ukrainiens."