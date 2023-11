Coupe Davis 2023 : Sinner et l'Italie s'imposent !

Face à l'Australie, l'Italie de Jannik Sinner a remporté la Coupe Davis 2023.

Une conclusion en beauté pour l'Italie et Jannik Sinner. Après avoir éliminé la Serbie de Novak Djokovic en demi-finale, l'Italie a réussi à enchaîner face à l'Australie dimanche 26 novembre pour remporter la Coupe Davis 2023, une première depuis 47 ans. Aux côtés de Matteo Arnaldi et de Lorenzo Sonego, Jannik Sinner a été impressionnant tout le week-end (après avoir battu Djokovic samedi, il a infligé un 'Australien Alex De Minaur (6-3, 6-0)et confirme qu'il sera l'un des hommes à suivre très attentivement en 2024.

"J'imaginais certainement une meilleure année que 2022 car nous avons fait tellement de sacrifices, j'ai cru en mon équipe. Une grande partie de ce succès réside précisément dans mon équipe. Nous avons beaucoup travaillé, même lorsque j'étais fatigué, pour comprendre quelles étaient mes limites. Cela signifie qu'hier, je me suis retrouvé à avoir un niveau d'énergie élevé en simple et en double. Je suis content de la façon dont j'ai terminé ces trois derniers mois, j'ai joué un excellent tennis. Maintenant, nous allons nous détendre un moment, puis nous nous remettrons au travail, pour faire encore mieux l'année prochaine, et voir comment ça se passe" a lancé Jannik Sinner en conférence de presse après sa victoire.