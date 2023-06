Iga Swiatek : son avis très tranché sur le conflit en Ukraine

La Polonaise Iga Swiatek n'hésite pas à prendre la parole publiquement concernant la guerre en Ukraine qu'elle dénonce.

Si les moins observateurs ne l'ont pas remarqué, Iga Swiatek porte à chaque match sur sa casquette un drapeau à l'effigie de l'Ukraine. Elle défend le pays d'Elina Svitolina qui a été envahi par la Russie de Vladimir Poutine. La joueuse, qui avait publiquement pris position au début du conflit, continue d'exprimer son soutien semaine après semaine. En avril dernier, elle avait par exemple regretté que les instances du tennis mondial n'en fassent pas davantage. "J'ai le sentiment que le tennis, dès le départ, aurait pu faire un peu mieux pour montrer à tous que les joueurs de tennis étaient contre la guerre".

Elle en a remis une couche dans un entretien accordée au Monde le 30 mai 2023. La numéro 1 mondiale a pointé du doigt "le manque de leadership" de la part ces instances. "Nous n'avons pas été réunis pour nous expliquer comment ont était censés gérer une situation complexe et comment nous comporter". Elle décrit de plus "des tensions entre certaines joueuses" et une "ambiance lourde " dans les vestiaires. Aryna Sabalenka a par exemple reconnu parfois "faire face des sentiments haineux".

Biographie Iga Swiatek. Iga Swiatek est née le 31 mai 2001 à Varsovie, capitale de la Pologne. Elle a commencé à jouer au tennis grâce à sa grande sœur, Agata qu'elle avait envie de battre. Première Polonaise de l'ère Open à remporter Roland-Garros et un titre du Grand Chelem, Iga Swiatek travaille à temps plein depuis son passage chez les professionnelles avec Daria Abramowicz, une ancienne navigatrice reconvertie en psychologue du sport. La Polonaise avait déclaré : "Elle me comprend de A à Z, elle me rend plus intelligente et grâce à elle, je gère beaucoup mieux mes émotions. C'est important car l'aspect psychologique constitue une grande partie de ce jeu. Tout le monde peut jouer à un très haut niveau. Mais les meilleures, ce sont celles qui sont les plus fortes mentalement."

Après son titre à Roland-Garros en 2020, Wojtek Fibak, ancien joueur de tennis avait déclaré dans une interview pour L'Equipe : "Elle a un jeu masculin qui est différent de ce qui est proposé sur le circuit féminin. Elle peut dominer et devenir une deuxième Serena Williams. Elle a le mental et la frappe pour ça. Elle a toujours joué comme ça. La différence, c'est qu'avant elle faisait beaucoup de fautes. Elle boisait beaucoup, notamment. Maintenant elle est très juste et je la vois gagner des rallyes qu'elle aurait perdus avant. Elle m'étonne beaucoup. En tout cas, elle doit son succès à sa nouvelle régularité."

Quel est le palmarès d'Iga Swiatek ?

Depuis le début de sa carrière, Iga Swiatek a remporté 7 titres dont 1 en Grand Chelem (Roland-Garros en 2020). Voici les autres trophées de la Polonaise : Rome (Italie) et Adelaide (Australie) en 2021, Doha (Qatar), Indian Wells (États-Unis), Miami (États-Unis) et Stuttgart (Allemagne) en 2022.

Quel est le classement d'Iga Swiatek ?

Aux alentours de la 200e place mondiale (nldr : 175) lorsqu'elle passe professionnelle en 2018, Iga Swiatek occupe actuellement le 1er rang du classement WTA, son meilleur en carrière.

Quelle est la fortune d'Iga Swiatek ?

Sur le circuit professionnel depuis environ cinq ans, Iga Swiatek a amassé près de 9 millions de dollars (8,517,786m de $) en gains obtenus grâce à ses performances lors des compétitions.

Qui sont les parents d'Iga Swiatek ?

Iga Swiatek est issue d'une famille de sportifs. Son père est Tomasz Swiatek, un ancien rameur qui a participé à la finale des JO 1988 de Séoul dans la catégorie quatre de couple. Agata, sœur aînée d'Iga est également sportive même si elle a dû renoncer après quelques années sur le circuit ITF en raison de blessures.

Iga Swiatek et Rafael Nadal.

Iga Swiatek n'a jamais caché que Rafael Nadal est son idole et qu'elle s'est inspirée du style de jeu de l'Espagnol : "J'aime Rafa Nadal. J'ai son T-shirt avec sa signature sur mon mur et le calendrier avec Rafa. C'est mon idole. Il est humble et est resté le même gars qu'il était avant même après avoir gagné tant de titres. Je ne regardais pas beaucoup le tennis quand j'étais plus jeune. Le seul joueur qui me fascinait était Rafael Nadal. Je suppose que j'ai copié sur lui mon style de jeu. J'aime frapper les balles avec beaucoup d'effet. Depuis que je connais Rafael Nadal en tant que joueur et en tant que personne, je le respecte encore plus. Quand j'étais jeune, j'aimais son allure et l'énergie avec laquelle il joue."