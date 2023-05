Début d'une nouvelle carrière pour Morgan Parra, qui arrête de jouer au rugby

L'ancien joueur du XV de France, Morgan Parra a annoncé prendre sa retraite à la fin de la saison. Le demi de mêlée du Stade français n'ira toutefois pas loin du terrain puisqu'il a signé un contrat d'entrainement avec le club parisien.

"Il faut savoir dire stop". C'est avec ses quelques mots et sans regret apparent que le demi de mêlée du Stade français Morgan Parra a annoncé sa retraite imminente, dans les colonnes de l'Equipe. Le joueur sélectionné 71 fois pour faire partie du XV de France posera le ballon à l'issue de la saison 2023, mais pas question de s'éloigner trop loin du terrain. S'il ne sera plus sur la pelouse, Morgan Parra restera membre du club parisien en tant qu'entraîneur adjoint au moins pour trois saisons, le contrat est déjà signé selon le journal spécialisé.

Morgan Parra, de joueur à entraîneur

Avant de rendre les crampons, Morgan Parra s'est offert une année supplémentaire en tant que joueur par rapport à son plan de carrière. "Je ne voulais pas vivre l'année de trop, l'année galère, l'année où tu ne prends plus de plaisir. Je m'étais toujours dit que j'arrêterais en 2022, à l'issue de mon contrat à Clermont", a-t-il confié à l'Equipe mais après 13 saisons avec le club auvergnat, le demi de mêlée a rejoint le club parisien pour terminer sa carrière, comme une transition en douceur et pour se familiariser avec l'équipe avant de rejoindre les coulisses : "Je me dis que c'est le bon moment. Cette nouvelle aventure dans le staff de Laurent (Labit) et Karim (Ghezal) tombe également au bon moment". Et d'ajouter : "Je m'étais préparé. Si ce n'était pas cette année, ça aurait été la suivante."

La reconversion de Morgan Parra en tant qu'entraîneur est toute tracée et depuis quelque temps à en croire l'ancien joueur de l'ASM Clermont Auvergne. "Tout est parti d'une approche de Karim Ghezal, qui venait d'être nommé entraîneur en chef du Stade français, en compagnie de Laurent Labit à partir de la saison prochaine. Il m'a demandé si, dans un futur plus ou moins proche, ça m'intéresserait de devenir entraîneur", a relaté le demi de mêlée. Une chance à saisir alors que le trentenaire avait déjà prévu d'arrêter de jouer au rugby.

Grand Chelem, Brennus... Palmarès de Morgan Parra

Morgan Parra quitte le terrain avec les honneurs grâce à son palmarès et en ayant joué jusqu'au bout avec quinze matchs disputés cette saison, dont treize comme titulaire de l'équipe du Stade français. Mais à 34 ans, l'homme se dit rattrapé par les exigences physiques après une blessure au genou droit faite en début de saison et une autre à la cheville fin mars. "Plus tu vieillis, plus les entraînements sont difficiles, les matchs également. Mentalement aussi, ça use. Les sacrifices sont nombreux", a reconnu le rugbyman malgré son amour pour l'ovalie : "Quand tu es passionné, tu veux pousser le plus longtemps possible. J'aurais envie de jouer toute ma vie. Mais la question fondamentale est : 'Est-ce que je serai encore au niveau ?' Est-ce que je le suis encore ?"

Au niveau, Morgan Parra l'a été durant sa carrière au point d'être 71 fois sélectionné parmi les Bleus avec qui il a gagné le Tournoi des Six Nations en 2010, en réalisant le Grand Chelem. C'est ensuite avec le club français de l'ASM Clermont Auvergne qu'il a remporté le bouclier de Brennus du Championnat de France en 2010 et 2017.