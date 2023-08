Pierre Bourgarit : qui est le talonneur du XV de France ?

Pierre Bourgarit a été sélectionné dans le XV de France en tant que talonneur pour participer à la Coupe du monde de rugby 2023. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce joueur du Stade Rochelais.

C'est l'un des quatre maillons d'une génération dorée tout droit issue du Gers et dont l'ascension est toute aussi fulgurante que celle de ses trois compères. Comme Antoine Dupont, Anthony Jelonch et Grégory Alldritt, Pierre Bourgarit va lui aussi disputer la Coupe du monde de rugby 2023. Un Gersois de plus dans les rangs, lui aussi formé à Auch, qui a connu une ascension éclair dans le monde professionnel. Passé de talonneur d'une équipe réserve de troisième division à remplaçant lors d'un Nouvelle-Zélande - France en moins d'un an (2017-2018), l'actuel joueur de La Rochelle a su se faire sa place au plus haut niveau, lui qui est promis à un rôle de "coiffeur" durant la compétition.

Qui est Pierre Bourgarit ?

Pierre Bourgarit est né le 12 septembre 1997 à Gimont (Gers). Il mesure 1m84 et pèse 105 kilos. Il compte 10 sélections en équipe de France. Il débute à l'ES Gimont avant de rejoindre le FC Auch en 2014 avec qui il remporte le titre de champion de France de Nationale B en compagnie de Grégory Alldritt. En raison du dépôt de bilan de son équipe, les deux joueurs rejoignent le Stade Rochelais en 2017. Dès sa première saison, et à 20 ans seulement, il s'affirme comme le talonneur titulaire des Maritimes. Son essai après une course folle de 80 mètres contre les Wasps témoigne alors de son potentiel. En 75 matchs de Top 14, il a déjà planté 22 essais, dont 9 lors de la seule saison 2020/2021, un record pour un talonneur. Malgré ses 25 ans, il est déjà le joueur du Stade Rochelais le plus capé en Champions Cup avec 30 rencontres disputées et compte deux trophées dans cette compétition à son palmarès : 2022 et 2023.

Quel parcours avec le XV de France ?

Pierre Bourgarit a vécu une ascension fulgurante dans le monde professionnel du rugby. En quelques mois, il est passé de ferrailler en Fédérale 1 du côté d'Auch à vivre un Nouvelle-Zélande - France au pays du rugby, lors d'une tournée estivale, en juin 2018. Brièvement repassé chez les Bleus lors d'une déroute en Angleterre durant les 6 Nations 2019, il a ensuite été titulaire lors de la revanche à Twickenham, le 6 décembre 2020, pour la finale de l'Autumn Nations Cup.

Le Gersois a ensuite été sur deux feuilles de matchs lors du 6 Nations en 2021 avant de vivre quelques mois compliqués jusqu'à son retour en Bleu lors de la tournée au Japon en 2022. "Bourga" a depuis manqué plusieurs rassemblements comme le dernier VI Nations en raison d'une blessure au genou. Lors d'un match de préparation contre l'Écosse, il a été titularisé pour la deuxième fois de sa carrière avec le XV de France. Son bon match a sans doute validé sa présence dans le groupe des 33 pour la Coupe du monde 2023.

Quel rôle avec le XV de France ?

"Je ne suis pas naïf : depuis que Fabien Galthié a pris en main l'équipe de France, il y a une hiérarchie qui s'est créée et je sais qu'elle est actuellement ma place." Avec ces mots, Pierre Bourgarit s'est révélé lucide sur sa place dans la hiérarchie des talonneurs du XV de France. Pour le moment, le Rochelais est derrière les Toulousains Julien Marchand et Peato Mauvaka. Mais avec déjà quatre matchs à disputer rien que pour la phase de poules, Bourgarit sera logiquement amené à jouer lors de la Coupe du monde de rugby, notamment contre l'Uruguay et la Namibie. Le staff des Bleus apprécie sa faculté d'être souvent dans l'avancée ballon en main et sa mobilité pour être rapidement au soutien dans les rucks.

Le Gersois semble avoir été handicapé par son tempérament pour prétendre à plus de responsabilités avec le maillot frappé du coq. Il constitue une cible privilégiée pour ses adversaires compte-tenu de ses facilités à tomber dans les provocations. Il a déjà écopé d'une suspension de six semaines en 2020 après avoir visé les yeux de Tom Curry en Champions Cup. Pierre Bourgarit est souvent dans le collimateur des arbitres à cause d'une réputation de râleur et de joueur sanguin sur le terrain.