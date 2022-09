"UFC Paris : heure, chaîne TV, combats... Comment suivre le show en direct ?"

UFC PARIS. Le jour J pour le show américain de la MMA à Paris avec notamment un Main Event très attendu avec le Français Ciryl Gane.

Pour la première fois de son histoire, la plus prestigieuse des organisations de MMA, l'UFC, est en France, à Paris, pour un show exceptionnel ce samedi 3 septembre à l'Accor Arena de Paris. Pour cet évènement, les Français seront mis à l'honneur sur la carte des combats avec bien évidemment, en main event, Ciryl Gane, numéro 1, face à Tai Tuivasa, numéro 3 mondial des poids lourds à l'UFC.

La carte des combats a été officiellement dévoilée le week-end dernier avec quelques déceptions. En effet, Ciryl Gane sera bien évidemment présent sur la carte principale avec William Gomis, appelé de dernière minute après l'absence sur blessure de Taylor Lapilus. Benoît Saint-Denis, qui a changé d'adversaire se retrouve en préliminaires face à Gabriel Miranda. Enfin, Nassourdine Imavov, Farès Ziam sont aussi présent en préliminaires.

Interrogé par Ouest France, Ciryl Gane veut marquer l'histoire du MMA et espère une issue positive à Paris. "Émotionnellement parlant, ça sera quelque chose de chaleureux et joyeux. Ça reste un événement, pas de fête, mais très agréable, surtout si ça se passe bien. Quand tu partages la joie avec tes fans français, ça rajoute quelque chose. J'espère que l'issue sera positive pour ça. Et clore la soirée à la maison, c'est quelque chose.

Pour son adversaire, Tai Tuivasa, la rencontre est "juste" un combat de plus. "C'est juste un combat de plus pour moi. Je sais qu'une victoire contre Ciryl pourrait entraîner une conversation sympa autour de mon contrat et donc plus d'argent. Je fais ça pour nourrir ma famille et ce qui compte, c'est les dollars. Tout le monde sait que Ciryl est un grand athlète, il est très rapide, etc. Mais moi je suis à mon meilleur quand je suis dans la cage, quand c'est juste mon adversaire et moi. J'entends beaucoup dire que je devrais me méfier de lui mais je pense que Ciryl devrait aussi se méfier de moi. J'ai combattu quelques champions et Ciryl est là-haut avec les meilleurs, c'est sûr. Il doit être l'un des combattants qui esquive le mieux."

L'UFC débarque en France et à Paris pour un show absolument incroyable le samedi 3 septembre 2022 à l'Accor Arena de Paris.

Quelle est la carte des combats de l'UFC Paris ?

La liste des combats pour le show de l'UFC à Paris a été dévoilé le 7 juillet dernier avec, sans surprise, les Français à l'honneur. Voici la carte officielle :

Carte préliminaire

Poids plumes : Stéphanie Egger (Suisse, 7 victoires, 3 défaites) – Ailin Perez (Argentine, 7-1)

Poids coqs : Khalid Taha (Allemagne, 13-4, 1 nul) – Christian Quinonez (Mexique, 17-3)

Poids légers : Benoît Saint-Denis (9-1-1) - Gabriel Miranda (Brésil, 16-5)

- Gabriel Miranda (Brésil, 16-5) Poids moyens : Nassourdine Imavov (11-3) – Joaquin Buckley (États-Unis, 15-4)

– Joaquin Buckley (États-Unis, 15-4) Poids légers : Fares Ziam (12-4) – Michal Figlak (Pologne, 8-0)

– Michal Figlak (Pologne, 8-0) Poids moyens : Abus Magomedov (Allemagne, 24-4-1) - Dustin Stoltzfus (Allemagne, 14-4)

Carte principale

Poids plumes : Charles Jourdain (Canada, 13-5-1) - Nathaniel Wood (Angleterre, 18-5)

Poids plumes : William Gomis (10-2) – Jarno Errens (Pays-Bas, 13-3-1)

– Jarno Errens (Pays-Bas, 13-3-1) Poids légers : John Makdessi (Canada, 18-7) – Nasrat Haqparast (Maroc, 13-5)

Poids moyens : Alessio Di Chirico (Italie, 13-6) – Roman Kopylov (Russie, 8-2)

Co main-event

Poids moyens : Robert Whittaker (Australien, 24-6) – Marvin Vettori (Italie, 18-5)

Main-event

Poids lourds : Ciryl Gane (10-1) - Tai Tuivasa (Australie, 15-3)

Quel est le combat de Ciryl Gane à l'UFC Paris ?

Le poids lourd français Ciryl Gane (32 ans, 10-1) va affronter l'Australien Tai Tuivasa (29 ans, 14-3), qui n'est autre que le numéro 3 mondial de la catégorie pour l'affiche de la soirée UFC.

Quel est le prix des tickets pour l'UFC à Paris ?

Tous les prix des billets pour les différents combats ont été communiqués. Il faudra débourser entre 83 euros pour une catégorie 8 et environ 1600 euros pour être au ring 1.

Ring 1 : 1 591,20 euros

Ring 2-3 : 1 061,20 euros

Ring 4/5 : 796,20 euros

Catégorie 1 : 372,20 euros

Catégorie 2 : 311,50 euros

Catégorie 3 : 236,60 euros

Catégorie 4 : 195,6 euros

Catégorie 5 : 166,20 euros

Catégorie 6 : 133,20 euros

Catégorie 7 : 105,70 euros

Catégorie 8 : 83,70 euros

Depuis le 24 juin 2022, les billets pour assister au show sont disponibles. Pour pouvoir assister aux combats, il faut se rendre sur le site de l'Accor Arena.

Sur quelle chaîne TV suivre l'UFC Paris ?

Comme pour les autres évènements MMA de l'année, l'UFC Paris sera à suivre en direct sur les antennes de RMC Sport à partir de 10h30. La soirée UFC sera également à suivre sur la Chaîne L'Equipe qui couvrira l'évènement en clair.