Ligue des Champions UEFA : dates, heure, chaîne TV... Le programme des quarts de finale

La Ligue des champions fait son grand retour le 11 et 12 avril prochains avec les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions.

Après plus d'un mois de pause, la Ligue des champions fait son grand retour avec le coup d'envoi des quarts de finale mardi 11 et mercredi 12 avril. Pour les deux premiers matchs, on suivra attentivement le choc entre Manchester City et le Bayern Munich. City, mené par Pep Guardiola, espère enfin remporter cette Ligue des champions surtout que la bataille en Premier League fait rage et que le titre pourrait être perdu à la fin de la saison au profit d'Arsenal. Le Bayern, désormais entraîné par Thomas Tuchel, va tenter de faire tomber un nouveau grand favori de la compétition après avoir éliminé le PSG. Dans le second match de la journée du 11 avril, l'Inter, en difficulté en Série A, va tenter de retrouver le dernier carré de la Ligue des champions face à l'étonnant Benfica qui réalise un parcours européen assez incroyable.

Mercredi 12 avril, deux gros chocs. Tout d'abord, l'Italie sera à l'honneur avec le Milan qui reçoit Naples. Quelques jours après la démonstration des Milanais à Naples, les coéquipiers de Osimhen voudront prendre leur "revanche" dans l'un des matchs les plus importants de la saison. L'autre rencontre sera encore plus attendue avec le remake entre Chelsea et le Real Madrid. Les Blues, en crise depuis plusieurs mois, misent leur saison sur cette double confrontation face au Real Madrid.

Quel est le calendrier de la Ligue des champions 2022-2023 ?

La phase de poules de la Ligue des champions de football s'est jouée du mardi 6 septembre 2022 au mercredi 2 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 14 février 2023 au mercredi 17 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 10 juin 2023 au stade olympique Atatürk d'Istanbul.

Calendrier de la phase finale Phase finale Mardi 11 avril Benfica 21:00 Inter Manchester City 21:00 Bayern Mercredi 12 avril Real 21:00 Chelsea Milan AC 21:00 Naples Mardi 18 avril Chelsea 21:00 Real Naples 21:00 Milan AC Mercredi 19 avril Inter 21:00 Benfica Bayern 21:00 Manchester City

Quarts de finale : 11-12 et 18-19 avril 2023

Demi-finales : 9-10 et 16-17 mai 2023

Finale : 10 juin 2023

Dès la fin des rencontres, retrouvez l'ensemble des résultats de la phase finale de la Ligue des champions.

Dernières actus sur la Ligue des champions

L1: Marseille toujours au ralenti à domicile Peut-on rêver de Ligue des Champions en ne gagnant jamais à domicile ? Tenu en échec 1-1 par Montpellier samedi au Stade Vélodrome, l'OM a de nouveau déçu devant son public et a ainsi fragilisé sa deuxième place en Ligue 1.

C1 féminine: Lyon tombe aux tirs au but à Chelsea, Paris sort à Wolfsburg Lyon, tenant du titre, est tombé aux tirs au but à Chelsea (2-1 a.p.) et le Paris Saint-Germain a été éliminé à Wolfsburg (1-1), jeudi lors des deux derniers quarts de finale de la Ligue des champions féminine.

C1 féminine: le PSG, réduit à 10, battu par Wolfsburg au Parc des Princes Le Paris SG, réduit à dix pendant plus de trente minutes et après avoir dominé, s'est incliné contre Wolfsburg (1-0) mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions féminine, dans un Parc des Princes peu garni mais assez bruyant.

Tirage C1: remake Real-Chelsea et sommet City-Bayern en quarts de finale Un quart Real Madrid-Chelsea comme en 2022 et un choc Manchester City-Bayern Munich dans la même partie de tableau: le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions a accouché vendredi de deux sommets.

Tirage au sort de la Ligue des champions : un choc City - Bayern, les affiches des quarts de finale Le tirage au sort des quarts de finale a été réalisé ce vendredi 17 mars avec notamment un gros choc entre Manchester City et le Bayern.

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.