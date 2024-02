Tournoi des 6 Nations : classement, résultats et programme complet de la 3e journée

Troisième journée du Tournoi des 6 Nations ce week-end avec le XV de France qui affronte l'Italie.

Après une petite semaine de pause et surtout de préparation, les équipes du Tournoi des 6 Nations font leur retour ce week-end avec tout d'abord l'Irlande qui affronte le pays de Galles dans le choc de cette journée. Les Irlandais, en cas de victoire, pourront aborder avec plus de sérénité leur futur déplacement en Angleterre dans deux semaines. Les Anglais, justement, devront faire face à une très bonne équipe d'Ecosse, vainqueur du pays de Galles et pas loin de l'exploit face au XV de France il y a quinze jours.

Pour le XV de France, rendez-vous dimanche à 16h du côté de Lille pour y affronter l'Italie. Face à l'adversaire, en théorie, le plus faible, la bande à Fabien Galthié devra imposer son jeu et mettre la manière pour tenter de rassurer et de croire à nouveau à la victoire finale dans ce Tournoi des 6 Nations. Mais attention, l'Italie est toujours capable de faire des coups et les Italiens ne sont pas passés loin face à l'Angleterre lors de la première journée et n'a pas sombré face à l'Irlande lors de la dernière journée...

"Il n'y a pas de différences pour nous, c'est un enchaînement de matchs le Tournoi des VI Nations. On a un adversaire qu'on connait bien. Ce sont des latins, entraînés par Quesada qui nous connait bien et avec beaucoup de joueurs du championnat de France. Ils vont jouer avec courage et vont sortir leur meilleur rugby" a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse.

Voici le calendrier complet du 6 Nations 2024, dévoilé mardi 28 février 2023. Au programme, un alléchant France - Irlande en ouverture du tournoi et un France - Angleterre pour conclure ce dernier.

3e journée :

Irlande - pays de Galles le samedi 24 février à 15h15

Écosse - Angleterre le samedi 24 février à 17h45

France - Italie le dimanche 25 février à 16 heures

Italie - Écosse le samedi 9 mars à 15h15

Angleterre - Irlande le samedi 9 mars à 17h45

Pays de Galles - France le dimanche 10 mars à 16 heures

Pays de Galles - Italie le samedi 16 mars à 15h15

Irlande - Écosse le samedi 16 mars à 17h45

France - Angleterre le samedi 16 mars à 21 heures

Le calendrier des matchs du Tournoi des 6 Nations est établi sur cinq journées. Chacune des équipes rencontre ses adversaires une seule fois. Suivez tous les résultats des matchs de cette édition 2024 ci-dessous. Utilisez le moteur de recherche pour cibler votre équipe favorite.

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : un match gagné (G.) vaut 4 points, le match nul (N.) 2 points et un match perdu (P.) 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus (B.) : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Retrouvez le classement du tournoi 2024, mis à jour après chaque journée :

Enfin, si l'une des sélections réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points. En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes sont départagées à la différence de points par match.

En France, les matchs de ce Tournoi des 6 nations sont retransmis sur France TV. La paire composée de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, est aux commentaires des neuf rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus, programmées sur France 2.