DIRECT. Masters 1000 de Monte Carlo : premier set à sens unique entre Ruud et Tsitsipas, suivez la finale !

Après un échange en diagonale, Tsitsipas fait une superbe amortie revers. Ruud remet comme il peut avant que le Grec ne le lobe. Le Norvégien fait un tweeter et le smash du 12e mondial sort des limites de jeu. Cinquième balle de break pour Casper Ruud dans cette deuxième manche.

Après une montée au filet de Tsitsipas, Ruud défend bien avec une remise très longue. Le Grec tente le coup droit lifté avant de monter au filet mais le Norvégien avait tout vu et passe son adversaire qui est trop court pour ajuster son coup droit.

Alors qu'il menait 40-15, Casper Ruud doit écarter une balle de break après deux fautes directes et un superbe retour de Tsitsipas.

Stefanos Tsitsipas profite d'une nouvelle faute directe sur le côté de Casper Ruud et poursuit son excellente prestation aujourd'hui.

Alors que Stefanos Tsitsipas enchaîne les services-volées, Casper Ruud a tout vu et sort un superbe passing décroisé.

16:14 - Ruud résiste (1-6, 2-2)

Plus offensif et plus régulier, Casper Ruud commet moins de fautes directes qu'en première manche. Cela lui permet de rester au contact de Stefanos Tsitsipas, irrésistible depuis le début de cette finale.