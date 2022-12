"DIRECT. Equipe de France : les Bleus en quarts ! Contre qui et quand ?"

L'équipe de France est désormais qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde, après avoir battu la Pologne (3-1) dimanche 4 décembre 2022. Les Bleus affronteront le vainqueur du match Angleterre-Sénégal, qui a eu lieu ce soir à 20h. Un quart qui aura lieu samedi 10 décembre à 20h.

18:15 - La célébration des Bleus avec les supporters Belle image après le coup de sifflet final de la rencontre. Les joueurs de l'équipe de France sont partis célébrer la qualification pour les quarts de finale avec le public tricolore. 17:56 - Coup de sifflet final, les Bleus s'imposent 3-1 face à la Pologne et sont en quarts L'arbitre a sifflé la fin du match, et la France s'impose donc 3-1 face à la Pologne. Olivier Giroud a marqué un but, devenant ainsi le meilleur buteur de l'équipe de France, tandis que Kylian Mbappé a signé un doublé. L'attaquant polonais Robert Lewandowski a marqué un penalty face à Hugo Lloris. 17:54 - Penalty marqué par Robert Lewandowski face à Hugo Lloris L'attaquant polonais Robert Lewandowski marque un penalty face à Hugo Lloris. La France mène néanmoins 3 à 1. 17:49 - Kylian Mbappé marque un deuxième but dans le temps additionnel Kylian Mbappé s'est offert un doublé en marquant un deuxième but dans le temps additionnel. L'équipe de France mène désormais 3 à 0, à seulement quelques minutes de la fin du match. 17:32 - But de Kylian Mbappé, la France mène 2 à 0 Kylian Mbappé creuse le score côté français en marquant un nouveau but, après une passe d'Ousmane Dembelé. La France mène désormais 2 à 0 contre la Pologne, et voit les quarts de finale se rapprocher. Il s'agit du 32e but de Kylian Mbappé sous le maillot des Bleus. 17:15 - Olivier Giroud réussit une splendide retournée, qui n'est pas validée Olivier Giroud réussit une splendide retournée acrobatique après un corner repoussé, mais le but est refusé par l'arbitre, qui siffle une faute de Raphaël Varane lors de son duel aérien avec le gardien polonais Wojciech Szczęsny. 17:03 - La mi-temps est terminée, le match reprend Après 15 minutes de pause, la rencontre entre la France et la Pologne reprend au stade Al-Thumama. Interrogé par TF1 lors de la mi-temps, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a estimé qu'il "faut être un peu plus rationnel sur le plan défensif" pendant cette seconde période. 16:47 - Place à la mi-temps au stade Al-Thumama Après deux minutes de temps additionnel, c'est à présent l'heure de la mi-temps au stade Al-Thumama pour le match des Bleus contre la Pologne. L'équipe de France rejoint les vestiaires avec une certaine confiance, grâce au but marqué juste avant la pause par l'attaquant Olivier Giroud. Mais la Pologne s'est illustrée par plusieurs occasions dangereuses dans cette première moitié du match, et pourrait donc revenir en force pendant la seconde période. 16:44 - But d'Olivier Giroud, qui devient le meilleur buteur de l'équipe de France L'attaquant français Olivier Giroud ouvre le score juste avant la mi-temps. Il devient ainsi, avec 52 buts marqués sous le maillot des Bleus, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Le 22 novembre dernier, lors du match contre l'Australie (4-1), il avait égalé, en marquant un doublé, le record jusque-là détenu par Thierry Henry. 16:38 - Hugo Lloris sauve les Bleus d'une ouverture polonaise avec une parade spectaculaire Le capitaine et gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris, a repoussé des genoux une frappe du milieu Piotr Zieliński, qui était seul dans la surface. Le ballon est ensuite revenu dans les pieds de Piotr Zieliński, qui a frappé une nouvelle fois, mais cette fois sur Théo Hernandez. La balle a ensuite été repoussée par Raphaël Varane. LIRE PLUS

Les numéros de chaque joueur de l'équipe de France ont été dévoilés ce 15 novembre, à une semaine tout juste de leur entrée dans la compétition. Capitaine et gardien de l'équipe, Hugo Lloris porte le numéro 1. On remarque que le 9 a été laissé à Olivier Giroud quand Karim Benzema a hérité du 19 avant de quitter les Bleus sur forfait. Antoine Griezmann porte le 7 et le 10 a été offert à Kylian Mbappé.

La photo de l'équipe de France pour le Mondial 2022

La photo officielle de l'équipe de France a pour sa part été dévoilée le 15 novembre. Prise à Clairefontaine la veille de leur départ pour le Qatar, elle a été - chose inédite - réalisée en intérieur à cause de la météo.

Comme de tradition avant chaque grande compétition, le maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde a pour sa part été officiellement dévoilé le 15 septembre par l'équipementier Nike. Les tenues ne présentent pas de grosses surprises et correspondent aux "fuites" évoquées depuis plusieurs jours.

Le maillot domicile est sobre avec un bleu nuit et un logo en doré alors que le blanc casse un peu plus les codes. "La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays", a écrit l'équipementier dans son communiqué. "Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés".

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec un Thierry Henry toujours au sommet de la hiérarchie :